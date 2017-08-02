«Мне нужно сбежать из России»

4 августа американский телевизионный гигант Netflix покажет документальную ленту «Икар», снятую Брайаном Фогелем, малоизвестным режиссером, на счету которого до недавнего времени была лишь комедийная мелодрама «По признакам совместимости» с Дженнифер Лав Хьюитт в главной роли.

Однако новый фильм Фогеля будет не про любовь — главной темой картины станут проблемы с допингом в российском спорте.

Впервые «Икар» был показан еще в январе: закрытая премьера прошла в рамках кинофестиваля Sundance в Парк-Сити, штат Юта.

При этом фильм, видимо, впечатлил представителей Netflix. Компания, по информации СМИ, выложила за права на него $5 млн Также на ленту якобы претендовали Magnolia, Amazon , Sony Pictures Classics и Neon.

Согласно сведениям Variety, изначально лента задумывалась Фогелем, велогонщиком-любителем, как некий показательный эксперимент о влиянии допинга на спортивные результаты — режиссер планировал на личном опыте продемонстрировать, что запрещенные препараты действительно могут в чем-то помочь атлетам, однако «без нужной генетики ничто не сделает вас Лэнсом Армстронгом».

Для этого киноделу понадобились профессионалы сферы, и он обратился за помощью к американским борцам с допингом, а те в свою очередь порекомендовали ему Григория Родченкова, который тогда возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию, а также отвечал за чистоту спортсменов на зимних Олимпийских играх — 2014 в Сочи.

Поначалу ученый просто консультировал режиссера в вопросах запрещенных веществ, которые могли бы помочь Фогелю в успехах в велоспорте (этому и уделена часть фильма), однако затем Родченков предоставил Брайану нечто гораздо более интересное: профессор признался, что на Олимпиаде-2014 он не следил за допинговыми нарушениями, а помогал своим соотечественникам их совершать.

Примечательно, что сделаны эти заявления были якобы всего спустя пару месяцев после окончания Игр, когда ни о каком «допинговом сговоре» еще нигде не сообщалось.

Получив данную информацию от Родченкова, Фогель мгновенно переделал свой фильм: вместо масштабного эксперимента с допингом для улучшения результатов лента стала разоблачением всего российского спорта.

Особо трепетно режиссер отнесся к документам и письмам с доказательствами слов Григория, которые россиянин передал Фогелю — тот даже решил самолично осуществить архивацию материалов.

При этом именно автор «Икара» помог Родченкову встретиться с журналистами издания The New York Times,

которым профессор рассказал все, что знает о допинговой системе в российском спорте, — в этом источнике впервые и появилась публичная информации о массовой подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи, которая была основана на словах ученого.

Поспособствовал Фогель и бегству Родченкова в США — случилось это якобы в январе 2016 года.

Сам режиссер выражает надежду, что его картину посмотрят «десятки миллионов человек».

«Надеюсь, что фильм будет распространен во всем мире и его посмотрят десятки миллионов человек. Он должен стать настоящим открытием для них», — заверяет Фогель.

В преддверии выхода фильма с признаниями Родченкова на Netflix зрители могут ознакомиться с трейлером «Икара» — там есть на что посмотреть.

Трейлер ленты Фогеля выполнен по всем канонам жанра: с завораживающей музыкой, знаменитыми лицами, а также интригующими высказываниями.

Пока на экране быстро сменяются короткие видеовырезки с Кремлем, Владимиром Путиным и наиболее известными российскими олимпийцами, за кадром звучат фразы: «Одна из самых продуманных допинговых уловок в истории спорта», «Все хуже, чем мы думали», «Невероятный уровень преступления» и многие другие.

Однако настоящей «вишенкой» на торте трейлера является видеозапись разговора Фогеля с Родченковым по скайпу, который завершается словами профессора — «Мне нужно сбежать (из России. — »Газета.Ru» )». Параллельно вставляется другое видео, на котором

ученый говорит: «Путин убьет меня».

После чего звонок завершается, а режиссер с нескрываемым ужасом произносит: «Черт возьми!»

Напомним, что по мотивам статьи The New York Times с признаниями Родченкова независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского профессора Ричарда Макларена в 2016 году был опубликован доклад в двух частях, в котором были сделаны выводы о правдивости слов россиянина по существованию в стране масштабной допинговой системы.

В результате этого сборная России в полном составе едва не пропустила Олимпиаду-2016 — в то же время данная участь все-таки постигла всех отечественных паралимпийцев.

Также у России впоследствии были отобраны чемпионат мира по бобслею и этап Кубка мира по биатлону.