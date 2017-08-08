Секреты «Игры престолов» выложили в сеть

Хакеры поставили на «Игру престолов»

Телеканал НВО, выпускающий популярнейший сериал «Игра престолов», подвергся хакерской атаке. Киберпреступники требуют многомиллионный выкуп, угрожая опубликовать сценарии фильмов и сериалов, переписку руководства телеканала и прочую конфиденциальную информацию.



Хакер или хакеры, скрывающиеся под псевдонимом Mr. Smith, похвастались целым архивом похищенных у телеканала НВО внутренних документов. Среди этих файлов — сценарии пяти эпизодов седьмого сезона «Игры престолов» (включая пятую серию, которая должна выйти 13 августа) и электронная переписка вице-президента НВО Лесли Коэн. Это уже вторая утечка в результате кибератаки, случившейся 31 июля, — в первый раз взломщики выложили в интернет эпизоды сериалов «Ballers», «Insecure» и «Room 104» и сценарий четвертой серии «Игры престолов».



Беда не приходит одна: 4 августа, за два дня до официального выхода, четвертый эпизод «Игры» появился в сети полностью. Эта утечка, правда, не была связана с атакой Мистера Смита — она произошла с телеканала Star India, дистрибутора НВО в Индии. А еще раньше, в 2015 году, пираты выложили в сеть первые четыре эпизода пятого сезона, после чего телеканал перестал рассылать свои материалы для прессы до официальной премьеры.





Сейчас в распоряжении Мистера Смита, если верить самим киберпреступникам, находится 1,5 терабайта данных. В видеопослании, адресованном СЕО телеканала Ричарду Плеплеру , хакеры потребовали выкуп в размере своего шестимесячного заработка (причем в биткойнах) — они оценивают его примерно в $6 млн Декларации о доходах у хакеров, естественно, никто не проверял, но если эту сумму HBO не выплатит в течение трех дней, они угрожают новыми утечками. Взломщики утверждают, что внутреннюю сеть телеканала им удалось взломать за полгода, что НВО стал их семнадцатой жертвой и что только три из атакованных прежде компаний отказались заплатить выкуп.

Телеканалы и киностудии, переводящие в цифру все больше рабочих материалов и готовых продуктов, становятся все более уязвимы.



И чаще всего преступники, пользующиеся этой уязвимостью, декларируют простое и понятное желание — получить денежный выкуп.





Жертвами пиратов уже становились телеканалы Netflix АВС . Преступник, скрывающийся под псевдонимом The Dark Overlord (Темный властелин), украл первый эпизод пятого сезона сериала Netflix «Оранжевый — хит сезона» и потребовал выкуп в 50 биткойнов (около $50 тыс.). Когда студия заплатила эту сумму, хакер потребовал еще денег, и на этот раз телеканал отказался. Тогда Темный властелин выложил эпизод в сеть в апреле 2016 года, за два месяца до запланированной премьеры. Канал АВС пострадал, когда восемь эпизодов игрового шоу были опубликованы до их официального выпуска на телеканале.



В мае 2017 года хакеры шантажировали киностудию Disney , утверждая, что завладели цифровой копией фильма «Пираты Карибского моря-5», и угрожая выложить в интернет отрывки из картины. Киностудия отказалась платить, и позже расследование показало, что шантажисты блефовали.



Однако самой громкой историей такого рода был взлом внутренней сети кинокомпании Sony в 2014 году. Тогда хакеры утверждали, что похитили около 100 терабайт данных, включая переписку руководства компании, публикация которой вызвала несколько громких скандалов в Голливуде и нанесла Sony довольно ощутимый репутационный урон. В результате сопредседатель Sony Pictures Эми Паскаль, чьи неполиткорректные шутки и нелестные высказывания о множестве влиятельных фигур киноиндустрии стали достоянием широкой общественности, была вынуждена уйти в отставку. Кроме того, взломщики выложили в интернет персональную информацию о почти 50 тыс. сотрудников компании — например, об их зарплатах и номерах социального страхования. Правда, в том случае выкуп никто не требовал. По одной из популярных версий, за атакой стояло — ни больше ни меньше — правительство Северной Кореи, возмущенное сатирической комедией производства Sony «Интервью», в которой речь шла о заговоре против Ким Чен Ына