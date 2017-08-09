Кадыров не пустил «Матильду» в Чечню

Министерство культуры России учтет просьбу главы Чечни Рамзана Кадырова исключить территорию республики из прокатного удостоверения на показ фильма «Матильда». «Письмо получили, приняли к сведению, это право Чечни. Учтем их просьбу», — сообщает пресс-служба Минкульта.

Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров направил письмо главе Минкульта Владимиру Мединскому с просьбой запретить в его регионе показ картины режиссера Алексея Учителя. «Десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма в Российской Федерации в связи с тем, что расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление их религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России», — написал Кадыров.

Также глава Чечни подчеркнул необходимость помнить историю и «воспитывать молодое поколение в духе уважения к своей истории».

«Прошу вас исключить Чеченскую Республику из прокатного удостоверения на показ фильма «Матильда», — завершил свое послание Кадыров. Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая уже долгое время борется с фильмом Учителя, прокомментировав обращение Кадырова, заявила, что Чечня не одинока в своем желании запретить киноленту. «Знала я давно об этом письме. Причем не только Рамзан Ахматович обратился с таким письмом на имя министра культуры, но и главы других регионов такие же письма подготовили», — сказала Поклонская.

Впрочем, даже если эти письма от других глав регионов обнародованы не будут, в некоторых городах страны борьба с фильмом уже активно ведется. Яркий пример — Симферополь, где местная прокуратура сделала предупреждение кинотеатрам города о недопустимости проката трейлеров фильма «Матильда». Об этом рассказал адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин

В его распоряжении оказалась копия так называемого «Предостережения о недопустимости нарушения законодательства, регулирующего порядок публичной демонстрации кино и видеопродукции, о противодействии экстремистской деятельности, о рекламе» от 2 августа. Документ адресован и.о. директора «Кинотеатра им. Т. Г. Шевченко». По словам адвоката, предостережение подписано заместителем прокурора Симферополя Александром Шкитовым.

Из текста документа следует, что симферопольская прокуратура рассмотрела обращение депутата Госдумы Натальи Поклонской о показе трейлеров «Матильды» в городских кинотеатрах, содержание которых «грубо оскорбляет чувства верующих».

Добрынин решил обратиться к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой организовать проверку действий прокурора и Поклонской. Как напомнил адвокат, ранее прокуроры Санкт-Петербурга по поручению Генпрокуратуры провели проверку трейлера «Матильды» и не установили в нем никаких правонарушений.

Однако Поклонская и другие противники еще не вышедшей картины в своей борьбе используют не только букву закона, о чем депутат Госдумы напомнила комментируя обращение Кадырова.

По ее словам, выступив за запрет фильма, Рамзан Кадыров «заступился за всех людей, которые 1 августа выходили на молитвенное стояние».

Стояние против картины режиссера Алексея Учителя «Матильда» было 1 августа. В Москве оно прошло на территории храма Воскресения Христова в Кадашах, расположенном в центре Москвы. В столице в акции приняли участие несколько тысяч человек, выкрикивавших лозунг «Остановим „Матильду“ — сохраним наше Земное Отечество!». При этом мероприятие прошло не только в Москве, но и в других городах — Петропавловске-Камчатском, Екатеринбурге, Омске, Севастополе, Магадане.

Накануне стояния на своей странице «ВКонтакте» Поклонская пригласила Учителя поучаствовать в этом мероприятии и пообщаться с собравшимися.

«Приглашаю режиссера Алексея Учителя лично увидеть и пообщаться с людьми, обратившимися ко мне с заявлениями об осквернении святынь и оскорблении религиозных чувств фильмом «Матильда». Такое общение снимет сомнения в существовании людей, защищающих веру и конституционные права», — написала депутат.

При этом сама Поклонская на стояние не пришла. «К сожалению, Наталья не смогла приехать, так как вынуждена была пойти на встречу, которую нельзя было отменить», — сказал один из организаторов стояния. На следующий день Поклонская опубликовала в фейсбуке фото, из которых следовало, что она в находится в Артеке. Учитель также не явился, однако через своего адвоката Константина Добрынина сделал депутату встречное приглашение — на премьеру в Мариинском театре в октябре нынешнего года.

«А вообще хотим посоветовать во время парламентских каникул депутату Поклонской отдохнуть от своей борьбы с «Матильдой», проветрить голову крымским воздухом, привести чувства в порядок, вспомнить о проблемах своих крымских избирателей… И в октябре приходить на премьеру кинокартины», — сказал он.