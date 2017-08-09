«Русалочку» покажут без посредников

«Русалочку» зальют потоком

В 2019 году Disney запустит собственный стриминговый сервис и будет транслировать собственные продукты напрямую зрителю, минуя посредников. Это означает конец соглашения с Netflix , пользователи которого лишатся всех «диснеевских» кинолент и мультфильмов и будут вынуждены приобрести еще одну платную подписку, чтобы не потерять доступ к этому контенту.

Компания Disney объявила о том, что прекращает свой договор с Netflix, чтобы в 2019 году запустить свой собственный стриминговый сервис. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

По мнению экспертов, этот шаг может стать настоящим ударом по будущему Netflix, которая имела соглашение о стриминге новых продуктов Disney еще с 2012 года, а теперь останется без популярного контента от одной из ведущих студий мира. По данным Guardian, акции Netflix упали на 4% после объявления о расторжении сделки.

С другой стороны, для Disney это логичный шаг, так как у компании есть целая коллекция фильмов и сериалов, за просмотр которых люди будут готовы платить.

От студии — к зрителю

Netflix лишится «диснеевского» контента постепенно — компания получит все фильмы Disney, релиз которых состоится до конца 2019 года, сообщает The Verge.

«Мы продолжим сотрудничать с Walt Disney Company по многим направлениям, включая наш договор по Marvel TV», — заявил представитель Netflix. Речь идет о подразделении Marvel Entertainment, которое создает сериалы про персонажей комиксов — на текущий момент, например, шоу «Сорвиголова», « Джессика Джонс » и «Железный кулак» распространяются в сетях Netflix.

Глава Disney Боб Айгер заявил, что запуск сервиса, в котором продукт будет попадать напрямую к потребителю, знаменует начало совершенно новой стратегии для компании.

«Если вы посмотрите на бизнес Disney, все проекты, не считая тематических парков, попадают к потребителю через посредников — от розничных сетей до владельцев сетевых кинотеатров. Новый сервис позволит подавать продукты напрямую зрителю», — сообщил Айгер.

Айгер добавил, что сначала Disney запустит стриминговый сервис только на территории США, но планирует расширяться и в других странах.

Стриминговый сервис от Disney будет семейно-ориентированным порталом, включающим в себя мультфильмы от студии Pixar и некоторые программы и шоу с телеканала Disney Channel.

Пока доподлинно неизвестно, попадут ли в новый проект супергеройские фильмы Marvel, например, «Мстители», а также киноленты Lucasfilm, занимающиеся крупными франшизами «Индиана Джонс» и «Звездные войны».

Кроме того, Disney запустит еще один специальный стриминг отдельно для своего кабельного спортивного канала ESPN, прибыль которого сильно упала за последний отчетный период.

Потеря фильмов Disney сильно расстроит подписчиков Netflix, а самой компании придется срочно искать новые ленты и ТВ-шоу. Тем не менее, за последние годы Netflix начал производить собственные успешные продукты, из-за чего решение Disney не так сильно ударит по сервису, как могло бы ударить.

Что касается компании Боба Айгера, то трудно представить, что ее сервис может обернуться провалом — если легальный просмотр «диснеевских» мультиков будет доступен только у Disney, то подписка на этот стриминг станет must-have для многих американских родителей.

Для обычных зрителей это обернется возникновением еще одного сервиса, за который придется платить, если хочешь иметь доступ к желаемому видеоконтенту. Но, учитывая важность Disney на рынке, проблем с клиентами у нее не будет.

Потенциально успешная инициатива

Генеральный директор онлайн-кинотеатра MEGOGO в России Виктор Чеканов рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» , что наличие собственного OTT-сервиса — это ожидаемое стремление всех крупных международных и отечественных компаний, кто связан с рынком кинопроизводства и дистрибуции контента.

«И, пожалуй, в случае с Disney — это закономерная и, потенциально, успешная инициатива», — заметил Чеканов.

Тем не менее, он пояснил, что на текущий момент аудитория все меньше стремится к сервисам, которые сегментируют их потребности и предлагает что-то одно.

Иван Гродецкий, генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko, подтвердил, что в краткосрочной перспективе потеря контента от студии Disney не сильно отразится на деятельности Netflix, его выручке и лояльности абонентов, так как сервис никогда не обещал своим пользователям какой-то конкретный контент.

«Что касается самого создания компанией Disney онлайн-кинотеатра, то для нее это логичный виток развития. НBO, например, уже давно строит вертикально интегрированные бизнес-процессы», — сообщил Гродецкий.