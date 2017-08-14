«Журналистика мертва, а телевидение — отстой»

Дмитрий Борисов родился в семье молодых филологов, которые вместе учились в Черновицком университете на Украине. После чернобыльской катастрофы Борисовы переехали в Литву, жили на севере страны, а затем перебрались в Москву.

По признанию телеведущего, в детстве он почти не смотрел телевизор, свободное время проводил за книгами. Зато любил радио. В доме Борисовых постоянно звучало «Эхо Москвы» . Еще в школе он понял, что хотел бы работать на радиостанции, и в 15 лет написал главному редактору «Эха» Алексею Венедиктову . Подросток предложил главреду концепцию новой передачи. Идею не поддержали, но Борисова приняли на практику. В то время Андрей Малахов запускает на Первом канале «Большую стирку».

Вместе с Александром Плющевым Борисов ведет программу «Аргентум» о музыке и шоу-бизнесе. Позже начинает заниматься новостями, оттачивает дикцию. После пяти лет работы на радио Борисов, тогда еще студент, идет на кастинг Первого канала. Его берут ведущим утреннего эфира, как в свое время и Малахова. Работу на Первом он совмещает и с учебой, и с «Эхом».

Постепенно ему отдают дневные и вечерние эфиры. В 2008 году канал награждает 23-летнего Борисова корпоративной премией как лучшего ведущего новостей, а спустя три года он начинает вести главную программу новостного будничного эфира — «Время». Параллельно участвует в некоторых развлекательных проектах, вместе с Малаховым ведет благотворительные марафоны и эфиры о зимних Олимпийских играх в Сочи. Из последних профессиональных достижений телеведущего — почти четырехчасовой эфир с участием Владимира Путина , в ходе которого президент отвечал на вопросы россиян.

Вот уже несколько лет Борисов работает на два фронта: ведет новости на Первом и исполняет обязанности генпродюсера компании «Первый канал. Всемирная сеть» — подразделения, которое отвечает за распространение за рубежом цифровых телеканалов линейки Первого, так называемого «цифрового телесемейства». До того как занять эту должность, он был причастен к запуску цифрового вещания Первого канала на Дальнем Востоке, а также участвовал в запуске цифрового телеканала «Бобер». Помимо «Бобра», в «цифровое телесемейство» входят каналы «Время», «Дом кино», «Дом кино Премиум „Музыка Первого“ и „Телекафе“. При Борисове компания обзавелась детским познавательным каналом „О!“ и анонсировала скорый запуск канала о путешествиях.

Борисов любит социальные сети. По его словам, соцсети позволяют ему получить разрядку, необходимую после жестких условий работы в кадре. Он публикует много личных фотографий в Instagram, Twitter и „ВКонтакте“. В 2011-м даже удостоился премии „Блог Рунета“ за лучший микроблог журналиста.

Кроме того, он ведет профиль своего пса той-терьера. У питомца Борисова больше тысячи подписчиков.

Борисов дружен с семьей Малахова и регулярно публикует совместные с ними фото в Instagram. В профиле жены Малахова Натальи Шкулевой также есть снимки, рассказывающие о совместном времяпрепровождении.

Спустя два дня после возникновения слухов об уходе Малахова с Первого канала, 2 июля, Борисов появился у Елены Малышевой в программе „Здоровье“. Выпуск был посвящен теломерам и способам продлить жизнь. Программу превратили в презентацию Борисова, отдельно отмечалось, что он совмещает две работы, но не собирается уходить из новостей.

Он и раньше подчеркивал, что для него важно остаться в этом сегменте. „Можно представить себе новостного ведущего, который перешел в развлекательную сферу. Но даже самого хорошего развлекательного ведущего трудно представить в эфире программы новостей. Из новостей в развлекательную сферу перейти очень легко. А вернуться невозможно“, — говорил Борисов в 2013 году.

Родился и учился в Минске. Как и Борисов, довольно рано пошел в журналистику, уже в девятом классе устроившись на белорусское телевидение в программу „5х5“.

Во время учебы в старших классах Шепелев прошел школу телеведущих, где познакомился с программным директором популярной радиостанции „Альфа радио“. Тот предложил ученикам записать разговорную подводку и продемонстрировать свои таланты. Дмитрий справился с заданием. Спустя полгода, уже студентом журфака БГУ, получил место на радиостанции. Радио совмещал с телевидением (работал на ОНТ), а также вел мероприятия в ночных клубах.

Карьера Шепелева в Белоруссии быстро шла в гору. Он вел утренние эфиры, брал интервью у мировых музыкальных знаменитостей, первым комментировал церемонию „Грэмми“ в Белоруссии. Начинающую 21-летнюю звезду заметили в соседней Украине и позвали работать на музыкальный канал „М1“. В течение 4,5 лет Шепелев жил на две страны: неделю вел радиоэфиры в Минске, а неделю записывал телепередачи в Киеве.

Звездным часом для него был проект „Фабрика звезд-2“, один из самых рейтинговых шоу в истории украинского телевидения, ставший кузницей кадров для российского шоу-бизнеса. Выпускниками той „Фабрики“ были Регина Тодоренко и Владимир Дантес, ныне ведущие программы на телеканале „Пятница“. Среди финалистов — Николай Бортник, больше известный как Макс Барских

Шепелев начинает вести еще несколько программ на Украине, а в 2008 году 25-летнего телевизионщика зовут на Первый канал. Поначалу он ведет передачу „Можешь? Спой“, а потом получает проект за проектом: ему поручают работу в гринруме „Евровидения-2009“, он ведет „Достояние республики“, „Минуту славы“ и другие рейтинговые передачи на Первом.

В июне 2015 года умерла гражданская жена Шепелева Жанна Фриске . За этим последовал скандал вокруг пропавших миллионов, собранных „Русфондом“ на лечение певицы от рака. Разборки между телеведущим и семьей Фриске превратились в реалити-шоу — стороны осыпали друг друга взаимными обвинениями в растратах и махинациях. А самого Шепелева на Первом канале было все меньше и меньше. Уже в ноябре 2015 года передача с его участием запускается на СТС, в 2016-м становится известно, что Первый сворачивает „Достояние республики“.

Шепелев возвращается в эфир Первого в июле 2017-го с проектом „На самом деле“, где противоборствующие стороны выясняют отношения, будучи подключенными к полиграфу. Концепция не нова: аналогичную программу „Детектор лжи“ Малахов вел на канале несколько лет назад, но особой зрительской любви она не снискала. Правда, в отличие от малаховского шоу, в студию к Шепелеву приходят исповедоваться российские знаменитости.

Канал обернул скандал с участием Шепелева себе на пользу. Запуск нового проекта сопровождался промороликами с Шепелевым, начинающихся словами: „Я пережил смерть любимой и знаю, как бывает больно на самом деле. Я прошел через осуждение толпы и понимаю, каково это, когда только тебе известно, что было на самом деле“.

По одной из версий, студию Малахова займет именно Шепелев. Однако от источников на канале известно, что в съемках пилотных выпусков „Пусть говорят“ уже без Андрея Малахова он участия не принимал.

Зато они утверждают, что на роль ведущего „Пусть говорят“ пробовали сотрудника красноярской телекомпании ТВК Александра Смола, о котором страна узнала только этим летом.

Смол — самая дерзкая кандидатура на замену Малахову из всех вышеперечисленных. Он никогда не работал на федеральном телевидении и, в отличие от осторожных коллег с центральных каналов, не стесняется выражать свою гражданскую и политическую позицию, а главное — хайпить. Благодаря этому он и прославился в сети.

В июльском утреннем эфире ТВК он поглумился над депутатами красноярского законодательного собрания, в два раза увеличившими себе зарплату. Смол поаплодировал сам и попросил похлопать людей за кадром, произнес гневно-сатирическую тираду в лучших традициях стендапа. Такого от телеведущего не ожидал никто.

До конца непонятно, чьей идеей было преподнести новость именно так — редакторов или самого Смола, но его двухминутное выступление моментально стало вирусным, а ведущий снискал уважение коллег-федералов.

Смол, привыкший к тому, что ни законодательные, ни исполнительные власти региона не реагируют на критику СМИ, был приятно удивлен: буквально через неделю хайп вокруг него принес плоды. Красноярские депутаты отменили решение по увеличению своих окладов.

На волне популярности Смол решил вести собственный канал на YouTube. Он и прежде записывал видеообращения в Instagram, но теперь его выступления стали развернутыми. В первом ролике он попытался объяснить, почему телевидение в России никто не смотрит. Хотя на самом деле это не так: по статистике ТВ по-прежнему — главный источник новостей для россиян, как выяснилось в июле, и для молодежи в том числе.

Ведущий убежден, что „журналистика мертва, а телевидение — отстой“, потому что на ТВ врут и пичкают зрителей политикой. Смол, тоже уставший от непроходимой политики, собирается создавать контент „для людей“.