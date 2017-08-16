Умерла Вера Глаголева

В США на 62-м году жизни скончалась актриса театра и кино, режиссер, народная артистка России Вера Глаголева . Предположительной причиной смерти стала онкология. О дате и месте похорон пока не сообщается.

Весной этого года сообщалось о серьезной болезни Глаголевой, но она опровергла эту информацию и заявила, что чувствует себя отлично. В июне актриса присутствовала на красной дорожке Московского кинофестиваля, в июле была на свадьбе своей младшей дочери.

Вера Глаголева стала актрисой случайно. Она родилась в 1956 году в Москве, первые годы жила в ГДР с работавшими там родителями, потом вернулась в СССР, во время учебы в школе занималась стрельбой из лука, выступала за сборную Москвы и стала мастером спорта. О кинематографе не думала, но когда ее пригласили сыграть главную роль в драме Родиона Нахапетова «На край света…» (дело было в 1974-и, и Глаголева только что окончила школу), отказываться не стала. Правда, сразу оказаться в кино у нее не получилось — первые фотопробы были неудачными, и режиссер выбрал другую актрису. И только потом, когда та заболела, он вспомнил о «спортсменке», попросил ее найти и пригласить — уже на кинопробы, которые она успешно прошла. И на студии ее утвердили, несмотря на отсутствие профильного образования. Позже Глаголева вспоминала, что Нахапетов объяснял свой тогдашний выбор тем, что во время ее проб почувствовал свободу и легкость в ее героине.

После выход «На край света…» молодую непрофессиональную актрису заметили.

А работа с Эфросом не закончилась. Он позвал ее в Театр на малой Бронной, где Глаголева в течение восьми лет участвовала в антрепризе Леонида Трушкина , многое почерпнула у ведущих актеров театра, многому научилась.

«Я думаю, что мне очень помогло, что Эфрос был в моей биографии, потому что это касается профессионализма, я считаю его все-таки своим учителем», — рассказывала актриса.

По-настоящему Глаголева прославилась в 80-е, когда практически одна за другой вышли «Не стреляйте в белых лебедей», «Торпедоносцы» и еще несколько картин.

Но именно звездой она стала после мелодрамы Виталия Мельникова «Выйти замуж за капитана», в которой сыграла роль журналистки Лены.

Картина собрала 11,5 млн зрителей, а Глаголева была признана лучшей актрисой года по опросу журнала «Советский экран».

Она снималась регулярно — даже в непростые 90-е для нее находились роли, и сама Глаголева считала, что творческого простоя у нее никогда не было, а были работа в театре, поездки за границу на фестиваль советской драматургии, к которой в те годы на Западе относились с повышенным интересом. А также съемки собственных фильмов.

Режиссерский дебют Глаголевой пришелся на 1990-й год — это была мелодрама «Сломанный свет» о безработных актерах.

Правда, до проката эта картина так и не добралась. В следующий раз она села в кресло постановщика уже в нулевые, сняв еще несколько картин. За «Одну войну» 2009 года Глаголева получила призы на многих фестивалях в России и в мире; «Две женщины» 2014-го также были отмечены наградами.

Глаголеву тоже отмечали — в 2011 году она получила звание народной артистки России за большие заслуги в области кинематографа. Популярность также не уходила, хотя к ней актриса относилась очень скептично. «Популярность сегодняшняя околотусовочной тусовки — мне это совсем неинтересно, мне это не нужно и абсолютно меня не интересует, абсолютно. А если я популярна по своим работам — слава богу», — рассказывала Глаголева в интервью.