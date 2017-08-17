МВД не будет защищать «Матильду»

Как выяснила «Газета.Ru», министерство внутренних дел РФ не стало возбуждать уголовное дело из-за письменных угроз российским кинотеатрам от организации «Христианское государство — Святая Русь». В сообщении говорилось, что если кинотеатры покажут фильм «Матильда», то кинозалы «начнут гореть». От показа «Матильды» уже отказался гендиректор московской сети кинозалов «Центрфильма» Алексей Бородин.
МВД России отказалось возбудить дело после угроз со стороны организации «Христианское государство — Святая Русь» в отношении сети кинотеатров «Киномакс». Представители организации требовали не показывать фильм Алексея Учителя «Матильда». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МВД РФ.
Ранее несколько сетей российских кинотеатров получили письма с угрозами от «Христианского государства — Святой Руси», где сказано, что кинотеатры «начнут гореть», если будут показывать «Матильду». «25 октября в прокат выходит фильм Алексея Учителя „Матильда“. Этот фильм порочит Канонизированного Церковью в Лике Святых Царя Николая II и весь дом Помазанников Божьих Романовых. Фильм снят ненавистниками Церкви России и русского народа», — сказано в обращении к кинотеатрам, текст которого есть в распоряжении «Газеты.Ru» (орфография и пунктуация сохранены). Далее авторы письма говорят о возможности повторения революции в РФ и о том, что в этом случае страна погрузится в хаос.
«Очевидно, если завтра выйдет фильм «Матильда», кинотеатры начнут гореть, может быть даже пострадают люди, и действия эти от безысходности, начнутся со стороны тех, кто Любит Бога и свой народ», — отмечается в тексте письма..
По словам авторов обращения, этим могут воспользоваться провокаторы, которые разожгут на этой почве массовые протесты, что, в свою очередь, приведет к событиям, аналогичным тем, что произошли в 2014 году на Площади независимости в Киеве. На основании всего вышеперечисленного члены «Христианского государства» отметили в своем письме, что любой баннер или афиша с информацией о прокате «Матильды» будут рассмотрены как желание унизить православную церковь, любые обращения адресатов письма в правоохранительные органы будут рассмотрены как желание заработать на прокате фильма, а любые действия против региональных представителей «Христианского государства» будут расценены ее участниками как «желание противостоять истине». Наконец, в документе было сказано, что за любой шаг против «православия, Святых России и народа России нашими Братьями будут предприняты радикальные методы борьбы с беззаконием и безумием».
Письма с таким текстом были получены в конце февраля 2017 года различными крупными сетями кинотеатров, в том числе «Каропрокатом», «Киномаксом» и некоторыми другими. На эту угрозу в феврале 2017 года более сорока российских кинематографистов (среди которых Александр Прошкин, Андрей Смирнов, Павел Лунгин, Александр Гельман, Виталий Манский) ответили открытым письмом, в котором расценили рассылку подобных сообщений по российским кинотеатрам как угрозы потенциальным прокатчикам фильма и «призывы к поджогам кинотеатров и насильственным действиям», а возникшую обстановку — как угрожающую.
После этого гендиректор «Киномакса» Дмиитрий Нартов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по факту угроз со стороны организации, а надзорное ведомство, в свою очередь, переслало обращение в МВД. «Согласно полученной информации следственным отделом ОМВД по Таганскому району Москвы по обращению Дмитрия Нартова вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — сказано в сообщении пресс-службы МВД, поступившем в «Газету.Ru».
Один из лидеров «Христианского государства» Александр Калинин сказал «Газете.Ru», что не удивлен отказом полиции возбудить уголовное дело из-за обращения этой организации к кинотеатрам. «С учетом этого отказа у нас их уже накопилось 47 штук по всей стране. В одной только Москве по нам было шесть проверок и все закончились отказными материалами, никто не нашел в наших действиях состава преступления. У нас тоже есть серьезные юристы, нам тоже не нужны уголовные дела идиотские. Мы соблюдаем закон и всего лишь хотим предупредить людей о последствиях их шагов», — сказал он.
По словам Калинина, сам он миролюбивый человек и не будет предпринимать никаких агрессивных действий против кинотеатров, которые решат показать «Матильду». «Но есть люди, которые готовы постоять за веру, в том числе и с помощью, скажем так, не вполне законных методов. У Нартова, Учителя и других могут быть в связи с этим определенные последствия», — сказал Калинин.
Пресс-служба «Киномакса» не смогла оперативно предоставить «Газете.Ru» комментарий по поводу отказа МВД в возбуждении уголовного дела.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Министерство культуры исключить свою республику из прокатного удостоверения на показ фильма Алексея Учителя «Матильда». К этой просьбе чуть позже присоединились руководители соседних республик — Ингушетии и Дагестана. Минкультуры, в свою очередь, предложило региональным властям самим решать вопрос с запретом фильма и 10 августа выдало прокатное удостоверение на показ «Матильды» по всей России. А 11 августа стало известно, что не будет показывать «Матильду» сеть кинотеатров «Центрфильм», которая имеет свои кинозалы в Москве и Подмосковье. «Мы закрываем доступ в наши кинотеатры для кощунственного фильма „Матильда“, который оскорбляет чувства не только верующих, но и всего нашего народа, оскверняет память о последнем русском императоре — святом-страстотерпце Николае II», — заявил гендиректор «Центрфильма» Алексей Бородин.
Фильм «Матильда», работа над которым еще не до конца завершена, повествует о любовных отношениях балерины Матильды Кшесинской с цесаревичем Николаем Александровичем, будущим последним российским императором Николаем II.
После появления в 2016 году официального трейлера фильма с любовно-эротическими сценами депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить, не оскорбляет ли картина чувства верующих. Надзорное ведомство признаков преступления в фильме не обнаружило. Не сумели этого сделать и эксперты Центра экспертиз СПбГУ, которые проводили исследование по заказу студии «Рок».
Они не нашли ничего оскорбительного ни для Николая II, ни для православных верующих, для которых он является святым. Тем не менее в апреле 2017 года очередная комиссия, на которой настояла Поклонская, рассмотрев текст сценария и два трейлера, усмотрела в фильме навязывание зрителю ложного образа святого Николая II и оскорбление религиозных чувств верующих. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Кремля пока нет позиции по «Матильде», так как фильм еще не готов.