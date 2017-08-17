МВД не будет защищать «Матильду»

«Есть люди, готовые постоять за веру с помощью не вполне законных методов»

МВД России отказалось возбудить дело после угроз со стороны организации «Христианское государство — Святая Русь» в отношении сети кинотеатров «Киномакс». Представители организации требовали не показывать фильм Алексея Учителя «Матильда». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Ранее несколько сетей российских кинотеатров получили письма с угрозами от «Христианского государства — Святой Руси», где сказано, что кинотеатры «начнут гореть», если будут показывать «Матильду». «25 октября в прокат выходит фильм Алексея Учителя „Матильда“. Этот фильм порочит Канонизированного Церковью в Лике Святых Царя Николая II и весь дом Помазанников Божьих Романовых. Фильм снят ненавистниками Церкви России и русского народа», — сказано в обращении к кинотеатрам, текст которого есть в распоряжении «Газеты.Ru» (орфография и пунктуация сохранены). Далее авторы письма говорят о возможности повторения революции в РФ и о том, что в этом случае страна погрузится в хаос.

«Очевидно, если завтра выйдет фильм «Матильда», кинотеатры начнут гореть, может быть даже пострадают люди, и действия эти от безысходности, начнутся со стороны тех, кто Любит Бога и свой народ», — отмечается в тексте письма..

По словам авторов обращения, этим могут воспользоваться провокаторы, которые разожгут на этой почве массовые протесты, что, в свою очередь, приведет к событиям, аналогичным тем, что произошли в 2014 году на Площади независимости в Киеве. На основании всего вышеперечисленного члены «Христианского государства» отметили в своем письме, что любой баннер или афиша с информацией о прокате «Матильды» будут рассмотрены как желание унизить православную церковь , любые обращения адресатов письма в правоохранительные органы будут рассмотрены как желание заработать на прокате фильма, а любые действия против региональных представителей «Христианского государства» будут расценены ее участниками как «желание противостоять истине». Наконец, в документе было сказано, что за любой шаг против «православия, Святых России и народа России нашими Братьями будут предприняты радикальные методы борьбы с беззаконием и безумием».

Андрей Смирнов, Павел Лунгин, Александр Гельман, Письма с таким текстом были получены в конце февраля 2017 года различными крупными сетями кинотеатров, в том числе «Каропрокатом», «Киномаксом» и некоторыми другими. На эту угрозу в феврале 2017 года более сорока российских кинематографистов (среди которых Александр Прошкин Виталий Манский ) ответили открытым письмом, в котором расценили рассылку подобных сообщений по российским кинотеатрам как угрозы потенциальным прокатчикам фильма и «призывы к поджогам кинотеатров и насильственным действиям», а возникшую обстановку — как угрожающую.

После этого гендиректор «Киномакса» Дмиитрий Нартов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по факту угроз со стороны организации, а надзорное ведомство, в свою очередь, переслало обращение в МВД. «Согласно полученной информации следственным отделом ОМВД по Таганскому району Москвы по обращению Дмитрия Нартова вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — сказано в сообщении пресс-службы МВД, поступившем в «Газету.Ru».

Один из лидеров «Христианского государства» Александр Калинин сказал «Газете.Ru», что не удивлен отказом полиции возбудить уголовное дело из-за обращения этой организации к кинотеатрам. «С учетом этого отказа у нас их уже накопилось 47 штук по всей стране. В одной только Москве по нам было шесть проверок и все закончились отказными материалами, никто не нашел в наших действиях состава преступления. У нас тоже есть серьезные юристы, нам тоже не нужны уголовные дела идиотские. Мы соблюдаем закон и всего лишь хотим предупредить людей о последствиях их шагов», — сказал он.

По словам Калинина, сам он миролюбивый человек и не будет предпринимать никаких агрессивных действий против кинотеатров, которые решат показать «Матильду». «Но есть люди, которые готовы постоять за веру, в том числе и с помощью, скажем так, не вполне законных методов. У Нартова, Учителя и других могут быть в связи с этим определенные последствия», — сказал Калинин.

Пресс-служба «Киномакса» не смогла оперативно предоставить «Газете.Ru» комментарий по поводу отказа МВД в возбуждении уголовного дела.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Министерство культуры исключить свою республику из прокатного удостоверения на показ фильма Алексея Учителя «Матильда». К этой просьбе чуть позже присоединились руководители соседних республик — Ингушетии и Дагестана. Минкультуры, в свою очередь, предложило региональным властям самим решать вопрос с запретом фильма и 10 августа выдало прокатное удостоверение на показ «Матильды» по всей России. А 11 августа стало известно, что не будет показывать «Матильду» сеть кинотеатров «Центрфильм», которая имеет свои кинозалы в Москве и Подмосковье. «Мы закрываем доступ в наши кинотеатры для кощунственного фильма „Матильда“, который оскорбляет чувства не только верующих, но и всего нашего народа, оскверняет память о последнем русском императоре — святом-страстотерпце Николае II», — заявил гендиректор «Центрфильма» Алексей Бородин.

Фильм «Матильда», работа над которым еще не до конца завершена, повествует о любовных отношениях балерины Матильды Кшесинской с цесаревичем Николаем Александровичем, будущим последним российским императором Николаем II.

После появления в 2016 году официального трейлера фильма с любовно-эротическими сценами депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить, не оскорбляет ли картина чувства верующих. Надзорное ведомство признаков преступления в фильме не обнаружило. Не сумели этого сделать и эксперты Центра экспертиз СПбГУ, которые проводили исследование по заказу студии «Рок».