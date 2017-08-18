Закроют ли программу «Давай поженимся!»

«Съемки „Давай поженимся!“ продолжаются»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала «Газете.Ru» о том, будет ли закрыта программа «Давай поженимся!», о формате передачи и о том, как шоу влияет на демографию.

Накануне нового телевизионного сезона на Первом канале меняется сетка.

Появляются слухи и о закрытии других передач — в том числе и «Давай поженимся!», которая выходит в эфире Первого с 2008 года, но представители канала опровергают это. «Газета.Ru» поговорила с ведущей ток-шоу актрисой Ларисой Гузеевой о том, выйдет ли новый сезон «Давай поженимся» в эфир, о ее отношениях с гостями и о том, почему быть одиноким плохо.

— На фоне последних событий с закрытием различных программ Первого канал и слухов о закрытии «Давай поженимся!» не могу не задать вопрос — будет ли новый сезон вашей передачи?

— Я уже долгое время не была в Москве и, сплетнями никогда не жила — мне это неинтересно. Я специально ничего не выискиваю, а то, что до меня доходит — ну, собака лает, караван идет.

Съемки продолжаются, передача будет выходить в новом сезоне.

Понимаете, «Давай поженимся!» идет девять лет, дай бог, чтобы все программы столько жили. Мне уже пишут и спрашивают, когда мы вернемся в эфир. Скоро вернемся. Когда-то и нас закроют, и кто-то перекрестится, что, мол, Гузеевой не будет на экране, а кто-то, наоборот, будет сожалеть. Нельзя быть любимыми всеми. И это тоже нормально. А ненормально — когда ты думаешь, что ухватил судьбу за бороду и будешь сидеть на однажды придуманном до старости лет.

— С нового сезона готовятся изменения формата программы, в основном касающиеся способов знакомства потенциальных невест и женихов. С чем это связано?

— Даже мужчины и женщины, давно живя друг с другом, любя друг друга, придумывают какие-то ролевые игры. Нельзя же на протяжении многих лет оставлять одно и то же, это старперство, и мы, конечно, постоянно придумываем новое и вливаем свежую кровь. Главное — оставить основной формат, по которому мужчина и женщина должны встретить друг друга. Иначе придется делать новую программу и называть ее, к примеру, «Давайте разведемся» или «Давайте поживем вместе».

— Вам за один выпуск нужно раскрыть характер и вашего героя, и кандидатов на ее или его руку. Насколько сложно вам и вашим гостям понять, кто перед ними сидит?

— Мне с каждым выпуском все легче и легче, а моя задача, как ведущей — раскрыть характеры потенциальных женихов и невест, чтобы все их поняли. Человек обычно открывается лучше всего в экстремальной ситуации, для многих уже приход на нашу программу — тяжелая ситуация, так что они раскрываются очень хорошо.

— А вы болеете за своих героев, переживаете за них?

— Если я скажу, что прямо изболелась вся, то, конечно, совру. Но пока идет программа, я заинтересована в том, чтобы за этот короткий промежуток времени полностью раскрыть историю невесты и жениха.

— Бывает, что человек вам не очень симпатичен?

— Я же живая, бывает и такое. Но это работа, и я ее просто делаю.

— Следите за дальнейшей судьбой своих героев?

— Этим обычно занимается редакторы программы. Я только на юбилейных выпусках вижу, кто женился, у кого дети родились.

— Иногда к вам в программу возвращаются те, кто на ней уже был — что-то не сложилось, и они пробуют снова устроить свою жизнь. С такими гостями работать легче?

— Абсолютно одинаково. Иногда мне помогает, что я уже знаю историю человека — тогда у нас с ним начинается следующий этап взаимоотношений. Но через программу проходит очень большой поток людей, и я могу даже не вспомнить, был гость у нас или нет.

— «Давай поженимся» часто критикуют — иногда, например, за подбор кандидатов по этническому принципу или за использование астрологических прогнозов. Вас эта критика задевает?

— Еврей хочет жениться на еврейке или не хочет жениться на еврейке — что же здесь такого? Пары же подбираются по похожим принципам и в обычной жизни, и связано это не столько с национальностью, сколько с укладом жизни той семьи, в которую жених или невеста собирается войти.

А что касается астрологической совместимости, которую проверяют в «Давай поженимся» — то это просто такой формат программы.

Если его изменить, то это будет уже что-то другое. Пусть критики это придумают, снимут пилот, утвердят его, отработают какое-то время и добьются хоть каких-то рейтингов. А без этого такая критика бесполезна, но на каждый роток не накинешь платок. Что мы должны сделать — убрать астрологов, не подбирать пары по национальности? Так в «Давай поженимся» не бывает.

— Вы моделируете жизненную ситуацию знакомства или искусственно ее создаете?

— Даже в жизни часто бывают искусственно созданные ситуации. Кто-то десять лет ходил мимо соседки и не замечал ее, а потом оказались в одной компании, она открылась совсем с другой стороны. И вот уже играется свадьба. А на нашей программе все рождается здесь и сейчас. Никаких заготовок — все идет, как идет. Некоторые невесты и женихи зажимаются, их трудно раскрыть, с некоторыми легче. Все как в жизни.

— Как думаете, вашей программе удалось повлиять на демографическую ситуацию в России?

— А у нас и нет такой задачи — исправлять демографическую ситуацию. Кто-то женится, а кто-то нет. У нас огромное количество браков и разводов, дети родились. Даже приходили с детьми уже — второй раз.

— Чем вы хотите завершать каждый выпуск «Давай поженимся»?

— Я стараюсь, чтобы после выпуска программы хотя бы на одного одинокого человека на планете Земля стало меньше. Одиночество это ужасно, это противоестественно, а знакомиться сегодня практически негде — не все ходят по клубам, не у всех есть компании или родители, которые поженят. Я просто ведущая, но я не разговариваю с нашими гостями с холодным носом, и если у меня получилось, и сложилась пара — я очень довольна.