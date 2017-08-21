Малахов перешел в «Зенит»

Российский шоумен Андрей Малахов сообщил о своем «трансфере» в футбольный клуб «Зенит» . Анонсировала переход известного ведущего и сама команда из Санкт-Петербурга. Некоторые СМИ объяснили загадочные посты в социальных сетях тем, что журналист будет вести одну из программ на клубном телевидении «сине-бело-голубых».

В сети появилась информация о том, что известный телеведущий Андрей Малахов, после своего ухода с «Первого канала» свяжет свою жизнь с футболом.

Издание «Телеграф» сообщает о том, что журналист будет вести программу на «Зенит-ТВ». Каждую неделю Малахов будет брать интервью у одного из футболистов сине-бело-голубых.

Клуб из Санкт-Петербурге также проанонсировал появление в своих рядах звезды российского телевидения. Сообщения соответствующего содержания появились в официальных аккаунтах «Зенита» в социальных сетях.

«Андрей Малахов — в «Зените»! — говорится в твиттере сине-бело-голубых. Кроме того, в записи были использованы хэштеги «трансфер номер один» и «трансфер года».

Похожая запись появилась и в официальном инстаграме команды с берегов Невы.

Шоумен ответил «Зениту» взаимностью и также сообщил в социальной сети о своем будущем сотрудничестве с клубом.

— написал Малахов.

Возможная работа в «Зените» — не первое пришествие в футбол для популярного телеведущего. Ранее Малахов вместе с Яной Чуриковой был ведущим церемонии жеребьевки Кубка конфедераций — 2017.

Кроме того, шоумен не раз говорил о том, что следит за футболом, а в одном из интервью признался, что у него хранится майка российского нападающего Романа Павлюченко , в которой он сыграл в отборочном матче на Евро-2008 против Англии. В том поединке Павлюченко оформил дубль и принес сборной России победу со счетом 2:1.

Информация о возможной работе шоумена на «Зенит ТВ» появилась на фоне ухода Малахова с «Первого канала».

Ранее сообщалось о том, что телеведущий опубликовал открытое письмо на сайте журнала StarHit , главным редактором которого является он сам. Журналист поблагодарил своих бывших коллег с «Первого» и назвал Эрнста «вдохновителем своих побед».

«45 лет — важный рубеж в жизни мужчины, 25 из них я отдал вам и «Первому каналу». Эти годы стали частью моего ДНК.

Я помню каждую минуту, что вы мне посвятили. Огромное спасибо за все, что вы сделали, за опыт, который мне передали, за то удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни, которое мы прошли вместе», — написал телеведущий.

Кроме того, Малахов поделился подробностями о своей дальнейшей карьере.

«Cмею надеяться, вы знаете истинные причины моего неожиданного трансфера на «Россию 1», где я буду вести новую программу «Андрей Малахов. Прямой эфир», заниматься субботним шоу и другими проектами», — написал журналист.

Шоумен также опроверг ходившие слухи о том, что он покинул предыдущее место работы из-за желания руководителей сделать акцент на политике. Малахов утверждает, что верно обратное: именно он хотел видеть в шоу больше важных общественно-политических тем, а не бытовых драм.

Кроме того, Малахов заявил о том, что он может начать карьеру на радио. Об этом телеведущий заявил в интервью wday.ru

«Хочу выпускать не одно шоу и не только на канале «Россия 1». На радио, возможно. ВГТРК — большой холдинг», — сказал Малахов.

Также Малахов прокомментировал возможность ухода своих зрителей с «Первого канала» на «Россию 1».

По его словам, «оценить, кто сегодня включит телевизор или кто сегодня посмотрит это в интернете, невозможно».

«А что будет работать всегда — так это сарафанное радио: а ты видел? А ты слышала? Что думаешь?» — отметил Малахов.