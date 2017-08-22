Ирина Апексимова: в Театр на Таганке можно будет попасть за 1 рубль



Открывая новый, 54-й по счету, сезон Московский театр на Таганке, готовится достойно отметить 100-летие со дня рождения своего отца-основателя, выдающегося режиссера Юрия Любимова (1917-2014). К юбилейной дате даже здание театра поменяло цвет с красного на белый. О сегодняшней жизни "Таганки", о ее творческой и ценовой политике и о том, кто мог бы стать художественным руководителем труппы, в интервью ТАСС рассказала директор театра, известная актриса Ирина Апексимова

— Ирина Викторовна, подойдя к театру, я его не узнала, увидев вместо привычного красного здания абсолютно белый фасад. Почему "Таганка" поменяла цвет?



— Это не белый, а, как утверждают специалисты-реставраторы, светло-палевый тон с белыми элементами. Мы решили изменить цветовую гамму, приведя ее в историческое соответствие с периодом расцвета "Таганки", когда здесь круглосуточно стояли очереди за билетами, на сцене шли великие спектакли, в которых играли великие артисты, а Юрий Петрович Любимов еще не отбыл в вынужденную эмиграцию. Тогда здание театра было светло-палевым. Это уже потом, много лет спустя, Юрий Петрович перекрасил здание в красный цвет, причем, очень долго добивался этого и гордился тем, что в итоге реализовал свою идею. Но, надеюсь, Любимов простит, что мы сейчас вернули исторически успешный цвет этому зданию, с этим связаны очень большие надежды. А потом все те "войны" и скандалы, которые в последнее время проходили в этом красном здании под красным флагом… Мне лично очень хотелось это стереть.



— Значит ли это, что "Таганка" побелела не только в прямом, но и в переносном смысле слова?



— Я бы не могла сказать однозначно. Потому что ячейка профсюзных активистов, которые устроили ту беду с Юрием Петровичем, вынудив его покинуть созданный им театр, она по-прежнему существует.



И до сих пор эти люди — их семь-восемь человек — собираются на профкомы и продолжают писать кляузы. Эта группа товарищей была недовольна Владимиром Флейшером (директор "Таганки" с 2013 по 2015 год — прим. ТАСС). И они же продолжают писать кляузы на меня (Апексимова назначена директором Театра на Таганке в марте 2015 года — прим. ТАСС). Но, я думаю, к настоящему моменту "Таганка" практически "выплыла" из судов и скандалов.



Театр жив, театр работает, делает спектакли. За то время, что я являюсь директором "Таганки", поставлено 11 премьер, и среди них, не побоюсь этого слова, такие нашумевшие, как "Вий", "Суини Тодд", "Чайка" (в этом спектакле Апексимова играет Аркадину — прим. ТАСС). К нам потихоньку начинает возвращаться зритель. Понятно, что это процесс непростой и длительный. Ведь многие до сих пор думают, что у нас только пикеты, суды и скандалы.



— Кстати, ходят слухи, что вы сняли с репертуара почти все любимовские спектакли?



— Это не соответствует истине. Сняты с репертуара только те спектакли, которые давно не шли, и их невоможно восстановить. Это те постановки, в которых играли ушедшие из жизни Золотухин, Антипов, другие известные актеры "Таганки". А такие ветераны, как Шаповалов, Щербаков, Бортник, уже давно не выходят на сцену.





На сегодняшний день в репертуаре театра значится 9 любимовских спектаклей. Это — "Добрый человек из Сезуана", "Мастер и Маргарита", "Марат и маркиз де Сад", "Владимир Высоцкий", "Тартюф", "Фауст", " Евгений Онегин ", "Горе от ума", "Антигона".

— А как обстоит дело с архивом и кабинетом Любимова? В своем последнем интервью ТАСС Юрий Петрович говорил, что его главная мечта, чтобы на "Таганке" сохранили его кабинет, куда был бы открыт доступ, и к архивам тоже.



— С этим все в порядке. В 2015 году был заключен договор с Российским государственным архивом литературы и искусства (РГАЛИ), куда находившиеся к тому времени в Театре на Таганке материалы творческого наследия Любимова были переданы для систематизации. Подчеркиваю: речь идет только о тех документах, записях, афишах, книгах мастера, которые к тому моменту находились в театре. А за то, что было вынесено ранее, никто отвечать не может. Разве только те, кто эти реликвии вынес. Так вот, систематизированный архив Любимова из РГАЛИ уже возвращен в театр.



Что касается кабинета основателя "Таганки", то он отреставрирован очень аккуратно. И выглядит таким, каким его покинул Любимов. Разумеется, знаменитые настенные автографы сохранены по максимуму, то есть все, что можно было отреставрировать, обновлено самым деликатным образом. Кабинет Любимова — главная достопримечательность Театра на Таганке, но он очень маленький и не сможет вместить всех желающих в нем побывать. Разумеется, мы организуем экскурсии, которые будем проводить небольшими группами и по предварительной записи.



Торжественное открытие состоится 30 сентября, в день 100-летия Юрия Петровича Любимова, когда все зрители Театра на Таганке смогут осуществить виртуальный тур по мемориальной зоне. С помощью современных технологий большое фойе превратится в любимовский кабинет, для демонстрации которого будут использованы специально установленные touch-панели. Простым прикосновением к ним можно также получить информацию о любимовских спектаклях, актерах, которые в их они играли, составляя славу "Таганки". Это весьма дорогостоящий проект, но он будет действовать в течение сезона, так что интерактивный тур можно будет осуществлять ежедневно перед началом вечернего спектакля, а его премьера состоится в день юбилея Любимова.



— Что ж, Юрий Петрович это заслужил. А что-то еще готовится к его юбилею?



— Мы долго думали. Но не нашелся режиссер, не нашелся материал, который был бы достоин 100-летнего юбилея Любимова. Решили: пусть будет тот спектакль, с которого в 1964 году начиналась легендарная "Таганка". Покажем "Доброго человека из Сезуана" и сделаем это бесплатно. Билет 30 сентября будет стоить чисто символически — один рубль.



— Коли вы затронули финансовую тему, расскажите, как строится ценовая политика "Таганки"?



— Скажу честно, непросто. Так исторически сложилось, что Юрий Петрович никогда не поднимал цены на билеты, считая, что они должны быть очень демократичны. Но мы не можем не повышать цены на билеты, потому что очень зависим от денег, которые нам приносят зрители. Стараемся делать это постепенно, плавно. К примеру, самые дешевые билеты стоили 200-300 рублей, а теперь их цена составляет 500 рублей. И это только в память о Любимове, на его спектакли, да и то не на все. А самый дорогой билет у нас стоит 8 тысяч рублей. Нас финансирует Департамент культуры Москвы, который дает нам грант, сейчас на выделенные средства делает ремонт в нашем театре. Мне грех жаловаться. Конечно, было бы хорошо на каждый вложенный рубль зарабатывать два, и мы к этому стремимся.



— Если продолжить тему любимовской "Таганки", то к месту будет напомнить, что в предстоящем сезоне, а именно 25 января 2018 года, исполнится 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого (1938-1980). Как будете отмечать?





— Мы решили таким образом подойти к юбилею Высоцкого: сделать спектакль на том материале, который Владимир Семенович создал сам. Я имею в виду пластинку с музыкальной сказкой "Алиса в стране чудес", которая была записана Высоцким на студии "Мелодия" в 1976 году. Правда, в нашем варианте это будет совсем не детская сказка, это будет спектакль для взрослых, посвященный Высоцкому. Ставить его будет Максим Диденко , художник — Мария Трегубова , балетмейстер — Владимир Варнава , над сценарием работает Валерий Пичейкин. Сейчас идет кастинг артистов Театра на Таганке. Не исключено, что кто-то будет приглашен "со стороны". Репетиции начнутся в середине ноября. Премьера, естественно, в январе 2018 года.

— Какие еще премьеры ждать от "Таганки" в предстоящем сезоне?





— Пока мы определились с двумя проектами. 7 октября на Малой сцене мы представим зрителям спектакль по пьесе Александра Вампилова "Старший сын" в постановке Дениса Бокурадзе . Я давно гонялась за этим, с моей точки зрения, очень талантливым режиссером, который у себя в Самаре успешно руководит театром-студией "Грань". Какова же была моя радость, когда в прошлом году его удалось завлечь в нашу режиссерскую лабораторию "Репетиции", где Денис поставил 50-минутный эскиз по вампиловскому "Старшему сыну", который высоко оценили и зрители, и критики. Решили к январю этого года сделать полноценный спектакль, но Денис Бокурадзе попал в жуткую автомобильную аварию, и премьеру пришлось перенести на более поздний срок.



А тут еще друг за другом заболели два наших артиста, участвующие в постановке. Я стала на стороне искать подкрепление. И нашла. Пригласила на роль отца-Сарафанова актера МХТ имени Чехова, народного артиста России Николая Чиндяйкина . Оказывается, он лично знал Вампилова и еще при жизни драматурга играл в первой постановке "Старшего сына" роль Бусыгина. В нашем спектакле в этой роли выступит Василий Уриевский , он очень одаренный артист, к тому же пишет музыку, сочиняет песни, неслучайно в этом году его позвали на "Новую волну". Еще в этом спектакле участвует Александр Метелкин , который играет Васеньку. Он тоже очень талантливый актер. Вообще, в спектакле подобралась сильная команда, с которой потрясающе репетирует режиссер Денис Бокурадзе, готовя "Старшего сына" к выпуску.



А вот другой проект под названием "Басни" еще в самом начале пути. Это будет пластический спектакль в постановке хореографа Андрея Кайдановского . Он ставит по миру балетные спектакли, но сам выразил желание поработать с драматическими артистами. Отобрал в нашей труппе около 20 человек, среди которых из известных, пожалуй, только Ирина Линдт , и пытается вместе с ними переложить текст басен на язык пластики. Что из этого получится, увидим на премьере, которая состоится 2 декабря на Основной сцене Театра на Таганке.

— Интересные планы, и в чем-то даже авантюрные. А с чего начнется новый сезон?





— По уже сложившейся традиции, новый сезон начнется фестивалем "Театральный марш", который в этом году празднует свой первый юбилей — смотр под открытым небом станет пятым по счету. Мероприятие состоится 9 сентября в саду "Эрмитаж" и пройдет при поддержке Департамента культуры Москвы в рамках официальной программы Дня города.



Не сочтите за бахвальство, но именно я пять лет назад была инициатором этого фестиваля и являюсь его продюсером. Тогда я служила директором Театра Романа Виктюка , и мы стали думать, как бы привлечь публику в Сокольники. Вот и решили выйти со своими спектаклями на улицу. Эксперимент прошел достаточно удачно, публика заинтересовалась нашими спектаклями и потянулась в Театр Виктюка в Сокольники. Сейчас фестиваль значительно разросся, утверждают, что "Театральный марш" стал самым масштабным в России фестивалем под открытым небом. Он проходит в саду "Эрмитаж", где в течение дня нон-стоп показывают свои постановки разные сценические коллективы. Спектакли играются по очереди: утром — детские, днем и вечером идут спектакли для более взрослой аудитории, а ближе к полуночи на подмостки выходят постановки для молодежной аудитории.

"Театральный марш" проводится для публики совершенно бесплатно. В нынешнем году среди участников программы значатся Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Театр "Школа современной пьесы" и Театр "Школа драматического искусства", Театр "Балет Москва" и "Театриум на Серпуховке", Центральный театр кукол имени Образцова и Театр на Таганке, который покажет два спектакля — "Золотой дракон" и "Вий", чем и завершит "Театральный марш". А вот 14 сентября своим легендарным спектаклем "Добрый человек из Сезуана" мы откроем знаменитый "Волковский фестиваль", который уже в 18-й раз пройдет в Ярославле, на родине Юрия Петровича Любимова.



— Ирина Викторовна, вы являетесь директором театра, продюсером фестиваля, действующей актрисой. Как вам удается все это совмещать? Не считаете ли вы, что Театру на Таганке необходим худрук?



— Мне лукавить было бы странно. Официально — я директор, но выполняю еще и функции худрука. У нас есть определенный пул режиссеров, человек пять, которые ставят спектакли в Театре на Таганке. Сейчас, к примеру, ведем переговоры о возможной постановке с Люком Персевалем, знаменитым бельгийским режиссером, который работает в театрах Германии. Но если вы говорите о режиссере, который мог бы возглавить "Таганку", стать ее художественным руководителем, то такой кандидатуры, по масштабу соответствующей этой должности, пока нет.

