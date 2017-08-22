Умер лидер группы «Рабфак»

В возрасте 60 лет скончался вокалист, лидер и создатель группы «Рабфак», музыкальный продюсер Александр Семенов



Лидер группы «Рабфак» Александр Семенов был найден мертвым в съемной квартире в Москве. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на друзей музыканта; по их словам лидер группы не выходил на связь с 19 августа. Поэт-песенник, продюсер и журналист Александр Елин накануне объявил в Facebook, что Семенов «не отвечает на мессенджеры. в больницах моргах и тп не обнаруживался».

«Я приехал к нему домой, бился и звонил, не открывает», — написал Елин. Сотрудники полиции отказались вскрывать замки, пока не прибудут хозяева квартиры. «Я не понимаю что и как делать. Консультанты тоже ничего придумать не могут. Соседей по площадке нет дома. Кто ему сдает квартиру — неизвестно», — написал Елин.



Пока причину смерти музыканта не установили, но по словам друзей Александр страдал многими хроническими заболеваниями.





«У него было не очень хорошо со здоровьемнаверняка какие-то диагнозы были и возраст. Не знаю, что с ним произошло, вскрытия не было», — рассказала певица Алевтина Леонтьева каналу РЕН ТВ

Композитор и продюсер Александр Семенов вместе с поэтом Аллександром Елиным создал группу группу «Рабфак» осенью 2009 года. Елин — автор текстов к песням рок-групп «Ария», «Мастер», «Тайм Аут», «Рондо», среди написанных им композиций — знаменитая «Воля и разум»; кроме того, в нулевые годы он сотрудничал с поп-певцами — в 2003 году прогремела песня «Такого, как Путин» группы «Поющие вместе», — и написал гимн проекта «Фабрика» («Круто ты попал на ТВ»)





Он рассказывал в интервью «Звукам.Ру», что учился на факультете журналистики УрГУ, потом играл на бас-гитаре в джаз-рок группе «Перекресток», Александр Пантыкин пробовал его в «Урфин Джюс» — но не сложилось. Некоторое время Семенов играл в «Апрельском Марше» и признавал, что его вклад в музыкальное наследие этой группы «ничтожно мал».



«У меня музыкальных проектов и экспериментов было великое множество, но сейчас я понимаю, что все это были домашние радости, которые в совокупности дали мне необходимый опыт, — вспоминал Семенов. — Меня закидывало и в другие сферы — в частности, программа «Засада», которая года три назад шла на НТВ , а сейчас на ДТВ — моих рук дело».

Потом он продюсировал певицу Юту и поп-группу «Михална», ну а с 2009-го для Семенова началась эпоха «Рабфака».





Группа прославилась практически сразу, выпустив «Новую песню о милиции». Потом у коллектива были еще несколько «Новых песен» на разные темы, а осенью 2011-го приобрела всесоюзную известность с сатирической композицией «Наш дурдом голосует за Путина», выход который произошел накануне выборов в Государственную думу . Группа открывала митинги протеста на Болотной площади, посвятила событиям зимы 2011-2012 годов несколько композиций, а в марте 2012 года записала дебютный альбом «Наш дурдом». Потом, в 2014-м, был еще один альбом — «Прочь, демократия», а в 2015-м — EP «Оставайся на нашей волне».

Семенов рассказывал порталу Weburg, что концертов «Рабфак» провел мало — «можно пересчитать по пальцам». В основном группу знали по роликам на YouTube (у канала «Рабфака» была одна из самых больших среди российских групп того времени посещаемость). Не обходилось и без накладок — например, клип «Хватит кормить Канзас» был удален с видеосервиса «за непристойное и шокирующее содержание».



Фактически «Рабфак» и был группой, созданной «под YouTube», но попавшей в струю времени.



В 2012-м земляки музыкантов из Екатеринбурга решили выдвинуть песню «Наш дурдом голосует за Путина» в качестве кандидата от России на конкурс «Евровидение» — инициатива, разумеется, не прошла, но оказалась показательной. «Рабфак» исполнял свои разухабистые и зачастую нецензурные песни, но члены команды не считали себя политизированными.





«Мы не политики и не оппозиционеры, а скоморохи, — рассказывал Семенов в интервью «Газете.Ru» , добавив, что «Рабфаку» не пристало вставать ни под чьи знамена.

«В начале прошлого десятилетия иронию «Такого как Путин» все приняли за чистую монету, приняли стеб за прямое поп-высказывание, — напомнил музыкант. — А уже в наше время тот же сарказм «Нашего дурдома» понимают как чуть ли не революционный призыв».