Куда пойти на выходных: фестиваль IMAX и День российского кино

C 24 по 30 августа в кинотеатрах объединённой сети «Синема Парк» и «Формула Кино» пройдет ежегодный Фестиваль зрелищных фильмов IMAX. А 27 августа, в День российского кино, «Синема Парк» и Формула Кино подарят своим зрителям премьерные показы комедии «Про любовь. Только для взрослых».

Фестиваль зрелищных фильмов IMAX

В рамках фестиваля на экраны кинозалов IMAX вернуться лучшие блокбастеры последних двух лет по специальной цене. Участниками фестиваля станут 20 городов России. Это прекрасная возможность снова посмотреть уже полюбившиеся картины или впервые увидеть пропущенные кинохиты в залах с уникальным качеством изображения и звука.

Фильмы Фестиваля зрелищных фильмов IMAX 2017:

Логан (2017)

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки (2017)

Стражи Галактики. Часть 2 (2017)

Конг: Остров черепа (2017)

Притяжение (2017)

Экипаж (2016)

Доктор Стрэндж (2016)

Kingsman: Секретная служба (2015)

Премьерные показы «Про любовь. Только для взрослых» в День российского кино

Все, кто любит хорошее современное отечественное кино, могут в числе первых увидеть кинокартину 27 августа, за 4 дня до ее выхода в широкий прокат, во всех кинотеатрах Объединенной сети «Синема Парк» и «Формула Кино» — в 75 кинотеатрах в 28 городах России.

«Про любовь. Только для взрослых» продолжит раскрывать тему любви и взаимоотношений, начатую в фильме Анны Меликян "Про любовь", завоевавшем главную награду фестиваля «Кинотавр» в 2015 году. Герои — обычные люди, затерянные в большом мегаполисе. Они будут сталкиваться и пересекаться друг с другом, и у каждого из них будет своя история про любовь. В широкий прокат фильм выйдет 1 сентября.

Режиссеры фильма: