Миллионы рублей в России тратят на плохие фильмы

Великое кино о великом бабле

культуролог Кирилл Разлогов разбирался в ситуации. В последнее время обострился вопрос государственного финансирования отечественного кинематографа. На фоне победных реляций и отчетов ответственных лиц о неуклонном росте интереса зрителей к российскому кино, оно по-прежнему с разгромным счетом проигрывает голливудской продукции, подчас сомнительного качества. Эксперты связывают это не в последнюю очередь с катастрофической маркетинговой политикой, а так же непрозрачной системой распределения выделенных средств на поддержание отечественного кинопроизводства. На этом фоне 23 августа режиссер Никита Михалков на заседании попечительского совета «Фонда кино» заявил, что выходит из его состава. По просьбе «Ленты.ру» разбирался в ситуации.



Завершился новый виток реформ системы государственного финансирования отечественного кино. Следуя традициям марксизма-ленинизма, он прошел под знаком отрицания отрицания. Напомним, что несколько лет назад в эпицентре цеховых баталий оказался проект Фонда поддержки отечественного кино (ныне известного как «Фонд кино»), лишившего Минкульт России монополии на госфинансирование кинопроектов и получившего на это благое дело аж три миллиарда рублей в год (для справки — бюджет одной далеко не самой масштабной голливудской зрелищной картины) и оставившего министерство с «копейками» на «авторское кино» и все остальное.



Не буду вдаваться в подробности, но ключом к этому разделению стало лоббирование Фонда могущественным Министерством экономического развития Российской Федерации . Именно в тот период одной зарубежной компании было заказано (видимо, очень дорогостоящее) исследование, «доказавшее», что, если следовать его рецептам, через три-пять лет российское кино сможет вообще обойтись без государственной поддержки. Именно эти прогнозы (очевидно нелепые) были взяты за основу правительством и превратились во взрывной механизм замедленного действия: все нынешние причитания, что результатов никаких нет и надо все вернуть на круги своя, бумерангом ударили как раз по тем людям, которые в стремлении получить деньги повесили начальству лапшу на уши (хотя, возможно, не будучи специалистами в области кино, сами в это все верили).

На самом деле «холера» развивалась и развивается вполне нормально. Доля отечественных фильмов в прокате зависит от наличия или отсутствия одного-двух блокбастеров, поддержанных террористической рекламой какого-нибудь общероссийского телеканала, а в среднем слегка превышает десять процентов кассовых сборов. Раздав основные деньги лидерам, «Фонд кино» начал участвовать в копродукциях и поддерживать отдельные значимые ленты, после чего и стал появляться в титрах вполне достойных произведений, пусть не всегда коммерчески успешных на нашей территории. Но главную свою задачу — обеспечить взлет экономической эффективности отечественного «коммерческого кино» не выполнил и, на мой взгляд, выполнить не мог.



На эту сетку общих социокультурных закономерностей наложилось, как водится у нас, соперничество в привилегированной сфере продвижения отечественного кино за рубежом между соответствующим подразделением фонда и реформированным «Совэкспортфильмом», ставшим старым-новым брендом «Роскино». По-моему, эта конкуренция способствовала активности нашей пропаганды, росту профессионализма пиар-компаний (с обеих сторон) и закономерному в условиях экономического кризиса взлету совместного производства фильмов.



Нынешний этап реформы, как и предыдущий, содержит очевидную нелепость — требование стопроцентного возврата государству полученных средств, возможного лишь в единичных случаях, а учитывая отечественный «культурный код», думаю, никогда. В остальном же возврат на круги своя, а именно перераспределение бюджетных средств обратно в Министерство культуры, усилившее свои позиции благодаря новой команде (в то время как новая команда Минэкономразвития интерес к кино, видимо, потеряла), вполне разумно и может привести к интересным результатам, хотя конфликт между требованиями коммерции и предлагаемым министром культуры идеологическим планированием может привести и к глобальному ступору.



Надеюсь все же, что этого не произойдет. Плодотворность кинопроцесса, как я уже писал и говорил, зависит главным образом от множественности «дверей», в которые может постучаться автор того или иного проекта. Поскольку «Фонд кино», пусть в кастрированном варианте «экономического агента» Минкульта, все же сохранился, сохранились и компании-лидеры (хотя их список периодически пересматривается), равно как и курс на расширение копродукций. Важно и то, что более дифференцированным стал набор тех условий, по которым можно получить господдержку. Поэтому разнообразие репертуара отечественной кинопродукции, будем надеяться, не пострадает, а, может быть, и вырастет.



Стимулировать кинопосещаемость будет и новая система возрастных ограничений. Поскольку подавляющее большинство зрителей кинотеатров составляют несовершеннолетние подростки, маркировки 16+ и 18+ станут для них могучими рекламными магнитами.



Опасение вызывает лишь якобы заказанное психологам исследование, которое должно помочь кинематографистам найти более привлекательные для массового зрителя сюжеты и художественные формы. Во-первых, они все хорошо известны, правда, не российским психологам, а киноведам, изучающим чемпионов проката (достаточно вспомнить классическое исследование 1970-х годов, проведенное под руководством киноведа Майи Туровской). А во вторых — и это самое главное — даже голливудские фильмы, целиком построенные на вполне реальных и действенных рецептах популярности, в девяти случаях из десяти оказываются убыточными, и лишь один из десяти приносит баснословную прибыль. И это опять-таки вопрос сочетания таланта и благоприятного стечения обстоятельств. Именно этими обстоятельствами и надо учиться управлять, что порой не без успеха делалось Первым каналом нашего телевидения (при полном пренебрежении к законам «честной» конкуренции).



Так что художественное качество, с одной стороны, и коммерческий успех, с другой, — это вопрос таланта и желания творить. А более всего стимулируют творчество, опять же следуя нашему «культурному коду», обстоятельства неблагоприятные, которые порождает любая текущая реформа. Впрочем, их всегда хватает. Хватит и на сей раз.

Кирилл Разлогов, доктор искусствоведения, культуролог