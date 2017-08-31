Юбилей балерины отметили «коктейлями Молотова»

Студию Учителя подожгли в день его рождения

Злоумышленники бросили две бутылки с зажигательной смесью в историческое здание Дома Половцева в Петербурге, где расположен офис студии «Рок» Алексея Учителя . Полиция начала проверку по факту случившегося. Сам Учитель связывает произошедшее с юбилеем балерины Матильды Кшесинской , об отношениях которой с императором Николаем II он снимает сейчас кино.

Неизвестные пытались поджечь в ночь на четверг, 31 августа здание по адресу Крюков канал, дом 12 в Санкт-Петербурге, где находится офис студии «Рок» режиссера Алексея Учителя. Об этом пишут местные СМИ. В пресс-службе МЧС по Петербургу «Газете.Ru» подтвердили факт возгорания в здании студии, однако о его причинах говорить не стали.

«Около 04.00 утра у нас был вызов на адрес Крюков канал, дом 12. Прибывшие пожарные обнаружили там горящий подоконник и потушили его за четыре минуты», — сообщили в ведомстве. По словам его представителя, сейчас дознаватели устанавливают причину возгорания. «По закону, у них есть на это 10 суток, до этого времени мы вряд ли сможем говорить о том, почему случился этот инцидент», — отметили в пресс-службе.



ГУ МВД по городу «Газете.Ru» пояснили, что полицейских также вызывали минувшей ночью к студии «Рок». «К нам поступил сигнал о том, что по указанному адресу есть задымление. Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, они обнаружили там разбитые стеклянные предметы. В связи со случившимся полиция проводит проверку», — пояснил заместитель официального представителя ГУ МВД Санкт-Петербурга Элмар Шахарзаев.

Основным владельцем здания по адресу Крюков канал, 12 является открытая киностудия документальных фильмов «Лендок». С 2012 года на базе студии работает культурный центр. В Белом зале киностудии регулярно проходят кинопоказы, мастер-классы, концерты, театральные постановки и творческие встречи. «Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть факт пожара», — сказала «Газете.Ru» представитель студии Ольга Золикова. Она отметила, что сейчас безопасность студии обеспечена на должном уровне, и вообще там «все отлично».



Тем не менее, по информации местного издания «Фонтанка.Ru», двое неизвестных бросили в здание две бутылки с зажигательной смесью, и одна из них попала в окно, заложенное кирпичами, за которым располагается деревянный зал. В нем происходит запись звука для фильмов, временами он используется для их показов.



«Если бы огонь распространился внутрь, то старинная и охраняемая государством обстановка особняка выгорела был за минуты полностью», — пишет издание.





По данным «Фонтанки.Ru», в полиции рассматривают нападение как акцию противников выхода фильма Учителя «Матильда» о романе императора Николая II с балериной, а представители «Лендока» обратились в прокуратуру в связи с инцидентом. «У нас нет такой информации», — в свою очередь, заявил «Газете.Ru» заместитель официального представителя ГУ МВД Санкт-Петербурга.

Ефим Учитель, Семен Аранович, Сергей Соловьев,

Дом сенатора Половцева и его жены, который находится по адресу Крюков канал, дом 12, был построен в 1887 году. Рядом с жилой частью разместился манеж для скаковых лошадей. Позднее Половцов продал дом предприимчивому купцу, который разместил здесь казино, для чего в 1910-е годы сделали некоторые перестройки. До революции, в 1915-1917 годах, в доме работал Интимный театр, в программе которого были скетчи, хореографические миниатюры, японские комедии. С 1946 года в здании расположилась основанная в 1918 году студия документальных фильмов (кинохроники). Здесь работали режиссеры Роман Кармен Александр Сокуров и другие известные мастера. Сейчас дом Половцева имеет статус вновь выявленного объекта культурного наследия.

Инцидент в здании студии «Рок» произошел в день, когда режиссеру Алексею Учителю исполняется 65 лет. Кроме того, именно 31 августа 1872 года родилась балерина Матильда Кшесинская, об отношениях которой с императором Николаем II сейчас Учитель снимает фильм.





«С чем связано это нападение, должен устанавливать не я, но похоже, что это все последствия предыдущих угроз. Они поступают все время: и на студию, и в кинотеатры. Сегодня день рождения у меня и Матильды Ксешинской — думаю, что это непростые все совпадения», — сказал сам Учитель в беседе с Русской службой Би-би-си . «Мы уже несколько раз обращались в государственные органы по поводу экстремистских и агрессивно настроенных организаций, которые угрожали поджигать кинотеатры, в которых покажут фильм „Матильда“. Мы просили, чтобы ими занялись. Бездействие приводит вот к таким вещам», — добавил режиссер.



«Происходит ровно то, о чем мы предупреждали с февраля. Семь месяцев полиция бездействовала, перекидывая из одного главка в другой — обращение уходило в Москву и возвращалось в Петербург, — рассказал «Газете.Ru» адвокат Учителя Константин Добрынин , — Три дня назад мы написали Колокольцеву новое письмо, и снова никакой реакции. А тем временем, отмечу, была вторая рассылка писем с угрозами, которые так называемые православные активисты озвучили кинодистрибьюторам и кинотеатрам. Надеемся, теперь у полиции станет больше понимания, что все эти угрозы — вовсе не пустой звук. Я вот чисто по-человечески не очень понимаю: на носу выборы президента, экстремисты переходят от слов к действиям на фоне бездействия полиции — это так надо? Ну хорошо, может быть, это такая политическая позиция у нашей полиции».

Добрынин добавил, что защитники режиссёра с самого начала считали, что угрозы реальны и могут повлечь за собой реальные последствия: «Но для полиции это почему-то очевидно не было. Ночью поджигается студия, утром Поклонская снова выкладывает новый ролик (в нем она уничижительно отзывается об исполнителе роли Николая II Ларсе Айдингере.



Связываем ли мы нападение с двойным днем рождения — Матильды Кшесинской и Алексея Учителя? Не знаю, сложно интерпретировать мотивы и действия не совсем адекватных людей».



Андрей Смирнов, Павел Лунгин, Александр Гельман,

Ранее несколько сетей российских кинотеатров получили письма с угрозами от «Христианского государства — Святой Руси», где сказано, что кинотеатры «начнут гореть», если будут показывать «Матильду». «Очевидно, если завтра выйдет фильм „Матильда“, кинотеатры начнут гореть, может быть даже пострадают люди, и действия эти от безысходности, начнутся со стороны тех, кто Любит Бога и свой народ», — отмечается в тексте письма. Его получили различные крупные сети кинотеатров, в том числе «Каропрокат», «Киномакс» и некоторые другие. На эту угрозу в феврале 2017 года более сорока российских кинематографистов (среди которых Александр Прошкин Виталий Манский ) ответили открытым письмом, в котором расценили рассылку подобных сообщений по российским кинотеатрам как угрозы потенциальным прокатчикам фильма и «призывы к поджогам кинотеатров и насильственным действиям», а возникшую обстановку — как угрожающую.



После этого гендиректор «Киномакса» Дмиитрий Нартов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по факту угроз со стороны организации, а надзорное ведомство, в свою очередь, переслало обращение в МВД. «Согласно полученной информации, следственным отделом ОМВД по Таганскому району Москвы по обращению Дмитрия Нартова вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — сказано в сообщении пресс-службы МВД, поступившем в «Газету.Ru».



Один из лидеров «Христианского государства» Александр Калинин сказал «Газете.Ru», что не удивлен отказом полиции возбудить уголовное дело из-за обращения этой организации к кинотеатрам. «С учетом этого отказа у нас их уже накопилось 47 штук по всей стране», — добавил он.

11 августа стало известно, что не будет показывать «Матильду» сеть кинотеатров «Центрфильм», которая имеет свои кинозалы в Москве и Подмосковье.





«Мы закрываем доступ в наши кинотеатры для кощунственного фильма «Матильда», который оскорбляет чувства не только верующих, но и всего нашего народа, оскверняет память о последнем русском императоре — святом-страстотерпце Николае II», — заявил гендиректор «Центрфильма» Алексей Бородин