Юбилей балерины отметили «коктейлями Молотова»

Злоумышленники бросили две бутылки с зажигательной смесью в историческое здание Дома Половцева в Петербурге, где расположен офис студии «Рок» Алексея Учителя. Полиция начала проверку по факту случившегося. Сам Учитель связывает произошедшее с юбилеем балерины Матильды Кшесинской, об отношениях которой с императором Николаем II он снимает сейчас кино.
Неизвестные пытались поджечь в ночь на четверг, 31 августа здание по адресу Крюков канал, дом 12 в Санкт-Петербурге, где находится офис студии «Рок» режиссера Алексея Учителя. Об этом пишут местные СМИ. В пресс-службе МЧС по Петербургу «Газете.Ru» подтвердили факт возгорания в здании студии, однако о его причинах говорить не стали.
«Около 04.00 утра у нас был вызов на адрес Крюков канал, дом 12. Прибывшие пожарные обнаружили там горящий подоконник и потушили его за четыре минуты», — сообщили в ведомстве. По словам его представителя, сейчас дознаватели устанавливают причину возгорания. «По закону, у них есть на это 10 суток, до этого времени мы вряд ли сможем говорить о том, почему случился этот инцидент», — отметили в пресс-службе.
В ГУ МВД по городу «Газете.Ru» пояснили, что полицейских также вызывали минувшей ночью к студии «Рок». «К нам поступил сигнал о том, что по указанному адресу есть задымление. Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, они обнаружили там разбитые стеклянные предметы. В связи со случившимся полиция проводит проверку», — пояснил заместитель официального представителя ГУ МВД Санкт-Петербурга Элмар Шахарзаев.
Основным владельцем здания по адресу Крюков канал, 12 является открытая киностудия документальных фильмов «Лендок». С 2012 года на базе студии работает культурный центр. В Белом зале киностудии регулярно проходят кинопоказы, мастер-классы, концерты, театральные постановки и творческие встречи. «Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть факт пожара», — сказала «Газете.Ru» представитель студии Ольга Золикова. Она отметила, что сейчас безопасность студии обеспечена на должном уровне, и вообще там «все отлично».
Тем не менее, по информации местного издания «Фонтанка.Ru», двое неизвестных бросили в здание две бутылки с зажигательной смесью, и одна из них попала в окно, заложенное кирпичами, за которым располагается деревянный зал. В нем происходит запись звука для фильмов, временами он используется для их показов.
«Если бы огонь распространился внутрь, то старинная и охраняемая государством обстановка особняка выгорела был за минуты полностью», — пишет издание.
По данным «Фонтанки.Ru», в полиции рассматривают нападение как акцию противников выхода фильма Учителя «Матильда» о романе императора Николая II с балериной, а представители «Лендока» обратились в прокуратуру в связи с инцидентом. «У нас нет такой информации», — в свою очередь, заявил «Газете.Ru» заместитель официального представителя ГУ МВД Санкт-Петербурга.
Дом сенатора Половцева и его жены, который находится по адресу Крюков канал, дом 12, был построен в 1887 году. Рядом с жилой частью разместился манеж для скаковых лошадей. Позднее Половцов продал дом предприимчивому купцу, который разместил здесь казино, для чего в 1910-е годы сделали некоторые перестройки. До революции, в 1915-1917 годах, в доме работал Интимный театр, в программе которого были скетчи, хореографические миниатюры, японские комедии. С 1946 года в здании расположилась основанная в 1918 году студия документальных фильмов (кинохроники). Здесь работали режиссеры Роман Кармен, Ефим Учитель, Семен Аранович, Сергей Соловьев, Александр Сокуров и другие известные мастера. Сейчас дом Половцева имеет статус вновь выявленного объекта культурного наследия.
Инцидент в здании студии «Рок» произошел в день, когда режиссеру Алексею Учителю исполняется 65 лет. Кроме того, именно 31 августа 1872 года родилась балерина Матильда Кшесинская, об отношениях которой с императором Николаем II сейчас Учитель снимает фильм.
«С чем связано это нападение, должен устанавливать не я, но похоже, что это все последствия предыдущих угроз. Они поступают все время: и на студию, и в кинотеатры. Сегодня день рождения у меня и Матильды Ксешинской — думаю, что это непростые все совпадения», — сказал сам Учитель в беседе с Русской службой Би-би-си. «Мы уже несколько раз обращались в государственные органы по поводу экстремистских и агрессивно настроенных организаций, которые угрожали поджигать кинотеатры, в которых покажут фильм „Матильда“. Мы просили, чтобы ими занялись. Бездействие приводит вот к таким вещам», — добавил режиссер.
«Происходит ровно то, о чем мы предупреждали с февраля. Семь месяцев полиция бездействовала, перекидывая из одного главка в другой — обращение уходило в Москву и возвращалось в Петербург, — рассказал «Газете.Ru» адвокат Учителя Константин Добрынин, — Три дня назад мы написали Колокольцеву новое письмо, и снова никакой реакции. А тем временем, отмечу, была вторая рассылка писем с угрозами, которые так называемые православные активисты озвучили кинодистрибьюторам и кинотеатрам. Надеемся, теперь у полиции станет больше понимания, что все эти угрозы — вовсе не пустой звук. Я вот чисто по-человечески не очень понимаю: на носу выборы президента, экстремисты переходят от слов к действиям на фоне бездействия полиции — это так надо? Ну хорошо, может быть, это такая политическая позиция у нашей полиции».
Добрынин добавил, что защитники режиссёра с самого начала считали, что угрозы реальны и могут повлечь за собой реальные последствия: «Но для полиции это почему-то очевидно не было. Ночью поджигается студия, утром Поклонская снова выкладывает новый ролик (в нем она уничижительно отзывается об исполнителе роли Николая II Ларсе Айдингере.
Связываем ли мы нападение с двойным днем рождения — Матильды Кшесинской и Алексея Учителя? Не знаю, сложно интерпретировать мотивы и действия не совсем адекватных людей».
Ранее несколько сетей российских кинотеатров получили письма с угрозами от «Христианского государства — Святой Руси», где сказано, что кинотеатры «начнут гореть», если будут показывать «Матильду». «Очевидно, если завтра выйдет фильм „Матильда“, кинотеатры начнут гореть, может быть даже пострадают люди, и действия эти от безысходности, начнутся со стороны тех, кто Любит Бога и свой народ», — отмечается в тексте письма. Его получили различные крупные сети кинотеатров, в том числе «Каропрокат», «Киномакс» и некоторые другие. На эту угрозу в феврале 2017 года более сорока российских кинематографистов (среди которых Александр Прошкин, Андрей Смирнов, Павел Лунгин, Александр Гельман, Виталий Манский) ответили открытым письмом, в котором расценили рассылку подобных сообщений по российским кинотеатрам как угрозы потенциальным прокатчикам фильма и «призывы к поджогам кинотеатров и насильственным действиям», а возникшую обстановку — как угрожающую.
После этого гендиректор «Киномакса» Дмиитрий Нартов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по факту угроз со стороны организации, а надзорное ведомство, в свою очередь, переслало обращение в МВД. «Согласно полученной информации, следственным отделом ОМВД по Таганскому району Москвы по обращению Дмитрия Нартова вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — сказано в сообщении пресс-службы МВД, поступившем в «Газету.Ru».
Один из лидеров «Христианского государства» Александр Калинин сказал «Газете.Ru», что не удивлен отказом полиции возбудить уголовное дело из-за обращения этой организации к кинотеатрам. «С учетом этого отказа у нас их уже накопилось 47 штук по всей стране», — добавил он.
11 августа стало известно, что не будет показывать «Матильду» сеть кинотеатров «Центрфильм», которая имеет свои кинозалы в Москве и Подмосковье.
«Мы закрываем доступ в наши кинотеатры для кощунственного фильма «Матильда», который оскорбляет чувства не только верующих, но и всего нашего народа, оскверняет память о последнем русском императоре — святом-страстотерпце Николае II», — заявил гендиректор «Центрфильма» Алексей Бородин.
Фильм «Матильда», работа над которым еще не до конца завершена, повествует о любовных отношениях балерины Матильды Кшесинской с цесаревичем Николаем Александровичем, будущим последним российским императором Николаем II. После появления в 2016 году официального трейлера фильма с любовно-эротическими сценами депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить, не оскорбляет ли картина чувства верующих. Надзорное ведомство признаков преступления в фильме не обнаружило. Не сумели этого сделать и эксперты Центра экспертиз СПбГУ, которые проводили исследование по заказу студии «Рок». Они не нашли ничего оскорбительного ни для Николая II, ни для православных верующих, для которых он является святым. Тем не менее в апреле 2017 года очередная комиссия, на которой настояла Поклонская, рассмотрев текст сценария и два трейлера, усмотрела в фильме навязывание зрителю ложного образа святого Николая II и оскорбление религиозных чувств верующих. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Кремля пока нет позиции по «Матильде», так как фильм еще не готов.