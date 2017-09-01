«Все проекты Украины в отношении Крыма провальные изначально»

В Крыму заявили, что обещанный Киевом в середине августа запуск вещания украинского ТВ так и не состоялся. Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объяснил это тем, что все проекты украинских властей «провальные изначально». Он подчеркнул, что жителям полуострова нет никакого дела до попыток Киева начать транслировать свои телеканалы в Крыму.

В Крыму, несмотря на обещания Киева, так и не началось вещание украинских телеканалов, заявил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский. Он также констатировал, что проект Украины по тестовому запуску трансляции пяти украинских телеканалов в республике провалился.



Полонский пояснил, что между тестовым вещанием и вещанием на постоянной основе не будет никакой разницы, поскольку «ни того, ни другого в Крыму как не было, так и нет».



«Все проекты, которые украинская сторона готовит в отношении Крыма или крымчан, они все провальные изначально.





Этот провал обеспечивается, прежде всего, одним — отношением самих крымчан к тем процессам, которые происходят на Украине», — сообщил Полонский корреспонденту РИА «Новости»

«Если [украинские] коллеги и дальше будут таким же способом обманывать своих граждан, то это их проблема. Мы на себе этой истории не ощущаем никакой: ни тестовой, ни постоянной», — обрисовал свою позицию министр.



17 августа в Национальном совете Украины по теле— и радиовещанию заявили о начале трансляции пяти украинских телеканалов на территории Крыма.



В Киеве пообещали до 1 сентября улучшить качество трансляции, увеличив мощность передатчиков до 0,3 кВт. Кроме того, Национальный совет Украины по теле— и радиовещанию обещал увеличить число каналов до десяти к сентябрю.





Как сообщал в середине августа член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский , трансляция на территории Крыма была запущена с Чонгарской вышки (Херсонская область).

«На РТС Чонгар (Херсонская область) в тестовом режиме включено цифровое телевидение. На территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются «UA: КРЫМ» (НСТУ), «Пятый канал», «Прямой канал» (Тонис), ICTV, «Черноморская ТРК», — заявил Костинский.



Предполагалось, однако, что посмотреть украинское ТВ смогут лишь жители Красноперекопского и Джанкойского районов. Впрочем, украинские власти заверили, что поработают и над дальностью передачи сигнала.



В Крыму заявление Костинского вызвало недоумение — там о начале трансляции украинских телеканалов ничего не знали.



Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский опроверг информацию о тестовом запуске вещания украинского ТВ, а также сообщил, что еще ни одна попытка украинской стороны передать телесигнал на территорию полуострова не увенчалась успехом.



«Все эти «костинские» явно насмотрелись фантастических фильмов и уверовали в чудеса. Им кажется, что от очередного поста в фейсбуке может начаться трансляция каких-то там украинских мультиплексов, они свято верят в просмотр этих самых мультиплексов крымчанами», — прокомментировал Полонский.



Вдобавок министр отметил, что крымчане ни за что не стали бы смотреть украинские телепередачи, даже если бы имели такую возможность. «…Все, что показывает на сегодняшний момент украинское телевидение, — это сгусток непрофессиональной ненависти, которую они исторгают по отношению к Крыму, крымчанам и к нашей России», — пояснил свою позицию Полонский.



По мнению министра, в обозримом будущем жители Крыма не начнут смотреть украинские каналы «и потому, что это не телевидение, а бездарная помойка; и потому, что технический „гений“ нынешних украинских специалистов просто неспособен что-либо произвести на свет, разве что очередной памятник ненависти к России».



Борьба за крымскую телеаудиторию продолжается уже несколько лет. Непосредственно после референдума в Крыму весной 2014 года, несмотря на полное отключение украинской мобильной связи и украинских банковских карт, в крымских кабельных сетях продолжало вещание большинство украинских телеканалов. Кроме того, украинские телеканалы можно было принимать на аналоговые антенны, особенно в районах, которые расположены близко к Чонгару.

