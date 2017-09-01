«Матильда»: от угроз экстремисты переходят к поджогам

«Матильда»: огонь, не иди за мной



Режиссер Алексей Учитель обратился с открытым письмом к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову . Об этом сообщило петербургское издание «Фонтанка». В своем обращении он просит обеспечить безопасность кинотеатров и зрителей, которые собираются посмотреть его фильм «Матильда».



Поводов для подобных призывов у режиссеров более чем достаточно. В день рождения Алексея Учителя (по иронии судьбы совпавшего со 145-летием со дня рождения самой Матильды Кшесинской , великой русской балерины, ставшей прототипом заглавной героини фильма) неизвестные кинули бутылки с зажигательной смесью в киностудию «Лендок», где располагается офис руководимой Учителем телекомпании «ТПО „Рок“. Напомним, что несколько месяцев назад организация, называющая себя „Христианское государство — Святая Русь“, провело рассылку писем с угрозами в адрес кинодистрибьюторов и прокатных компаний, если те не откажутся от распространения или демонстрации фильма „Матильда“ в кинотеатрах. В этих посланиях было сказано, что кинотеатры „начнут гореть“, если будут показывать „Матильду“.

»Очевидно, если завтра выйдет фильм «Матильда», кинотеатры начнут гореть, может быть даже пострадают люди, и действия эти от безысходности, начнутся со стороны тех, кто Любит Бога и свой народ», — отмечается в тексте письма.



Его получили различные крупные сети кинотеатров, в том числе «Каропрокат», «Киномакс» и некоторые другие.



«Мне грустно и страшно. Грустно, что еще не вышедшее и не виденное никем кино про любовь вызвало столько ненависти, — пишет в своем обращении режиссер, — особенно у тех, кто лицемерно сообщает всем, что их Бог есть Любовь». Напомним, премьера фильма должна состояться 25 октября на сцене Мариинского театра.





В один день с поджогом «Лендока» в аккаунте депутата Госдумы Натальи Поклонской в соцсети «Одноклассники» было размещено новое видео, в уничижительных красках рассказывающее о актерах фильма. Основной мишенью по-прежнему остается исполнитель роли Николая II Ларс Айдингер — премьер берлинского театра «Шаубюне», которого Поклонская упорно называет порноактером (поводом для этого умозаключения стал классический фильм Питера Гринуэя «Гольциус и пеликанья компания», в котором артиста снялся обнаженным). На этот раз авторы ролика обвиняют актера в приверженности сатанизму.



Письмо Учителя стало далеко не первым обращением в правоохранительные органы по данному вопросу. Как рассказал «Газете.Ru» адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин, он еще в феврале обратился к силовикам с просьбой принять меры в отношении экстремистов, угрожавших кинотеатрам поджогами. Однако, по его словам, практические все это время правоохранители бездействовали. Или даже отказывали потенциальным жертвам поджигателей — так, в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по факту угроз со стороны организации обратился гендиректор сети «Киномакс» Дмитрий Нартов . Надзорное ведомство, в свою очередь, переслало обращение в МВД.



«Согласно полученной информации, следственным отделом ОМВД по Таганскому району Москвы по обращению Дмитрия Нартова вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — сказано в сообщении пресс-службы МВД, поступившем в «Газету.Ru»

Есть в кинопрокатной отрасли и те, кто добровольно решил подчиниться экстремистам.





«Мы закрываем доступ в наши кинотеатры для кощунственного фильма «Матильда», который оскорбляет чувства не только верующих, но и всего нашего народа, оскверняет память о последнем русском императоре — святом-страстотерпце Николае II», — заявил Алексей Бородин , гендиректор компании «Центрфильм», имеющей кинозалы в Москве и Подмосковье.

«Происходит ровно то, о чем мы предупреждали с февраля, — рассказал Газете.Ru Добрынин. — Семь месяцев полиция бездействовала, перекидывая из одного главка в другой: обращение уходило в Москву и возвращалось в Петербург. Три дня назад мы написали министру Колокольцеву новое письмо, и снова никакой реакции».



Тем временем, рассказал Добрынин, «Христианское государство» провело вторую рассылку писем с угрозами.



Поддержку в связи с поджогом защитники фильма получили от Русской Православной церкви, представители которой относились к фильму умеренно, но не слишком доброжелательно.





«Устроившие нападение на студию режиссера Алексея Учителя пытаются скомпрометировать связанную с выходом фильма «Матильда» дискуссию», — цитирует Федеральное агентство новостей Вахтанга Кипшидзе , заместителя председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Нападение он назвал «провокационным» и заявил, что совершившие его сознательно «маргинализируют диалог между культурным сообществом и верующими».

«Убежден, что подлинно верующие люди не могут иметь отношения к подобному деянию, — прокомментировал нападение Кипшидзе. — С нашей стороны звучали неоднократные призывы к соблюдению законности и приличий в рамках выражения несогласия с выходом фильма, и те люди, которые относят себя к Русской православной церкви, не могли их не услышать».

