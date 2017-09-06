Джедаев некому снимать

Девятый эпизод «звездных войн» лишился режиссера — студия Lucasfilm рассталась с постановщиком «Мира Юрского периода» Колином Треворроу из-за различий в видении проекта.

Кинофраншиза «Звездные войны» продолжает терять режиссеров. На этот раз студия Lucasfilm объявила об увольнении Колина Треворроу, который работал над девятым, пока безымянным эпизодом серии.



«Lucasfilm и Колин Треворроу приняли решение расстаться. Колин замечательно провел весь процесс разработки девятого эпизода, но мы с ним пришли к выводу, что наши видения проекта серьезно отличаются. Мы желаем Колину всего наилучшего и скоро поделимся дополнительной информацией о фильме», — приводит издание The Hollywood Reporter заявление студии.



Колин Треворроу был назначен режиссером девятого эпизода новой трилогии (так называемой «трилогии сиквелов») «Звездных войн» в 2015 году.



Среди заметных работ в его фильмографии — фантастическая комедия «Безопасность не гарантируется» (получившая приз за сценарий на кинофестивале «Сандэнс») и блокбастер «Мир Юрского периода», собравший в прокате летом 2015 года $1,67 млрд Помимо режиссерского кресла «Эпизода IX» Треворроу стал соавтором сценария к фильму. Съемки финального эпизода трилогии сиквелов назначены на начало 2018 года — то есть у Lucasfilm есть совсем немного времени, чтобы найти замену уволенному постановщику и не выбиться из графика. О переносе даты релиза (2019 год) пока ничего не сообщается.





По данным источников THR, одной из причин увольнения Треворроу стали как раз проблемы со сценарием, который режиссер не раз переписывал, но который так и остался на уровне черновика. В августе Lucasfilm даже наняли британского сценариста Джека Торна , чтобы все же закончить работу. Кроме того, у Треворроу не сложились рабочие отношения с продюсером и главой студии Кэтлин Кеннеди , которая предпочла не продолжать конфликт, а просто убрать строптивого постановщика с проекта.

Колин Треворр

Фото: David McNew/Reuters

Тем более что у Кеннеди уже был опыт расставания с неудобными режиссерами.





Когда осенью 2012 года создатель «Звездных войн» Джордж Лукас продал свою студию Lucasfilm компании Walt Disney (за $4,05 млрд), новый владелец франшизы объявил о намерении снимать по одному новому фильму серии в год. В эти планы входили и эпизоды новой трилогии, и спин-оффы (получившие подзаголовок «Истории»), и картины о различных персонажах «Звездных войн».



Первым стал седьмой эпизод — «Пробуждение силы» Джей Джея Абрамса , который вышел в декабре 2015 года и заработал в прокате более двух миллиардов долларов. Год спустя появился и первый фильм из «Историй» — «Изгой-один», рассказавший о похищении повстанцами чертежей Звезды смерти (предыстория событий «Эпизода IV»). На декабрь 2017 года запланирована премьера восьмого эпизода под названием «Последние джедаи», который снимает Райан Джонсон , а в 2018-м должен выйти сольный фильм о Хане Соло.

Собственно, именно с этими картинами, посвященными знаковым героям «Звездных войн», у Lucasfilm и наблюдаются самые большие проблемы.





Еще в 2015-м с некоего неназванного проекта (по слухам, посвященного охотнику за головами Бобе Фетту) был уволен Джош Транк . Причины, как обычно в таких случаях, не назывались, но осведомленные источники рассказывали, что причиной стало поведение Транка во время работы над кинокомиксом «Фантастическая четверка», а также то, что он обвинил кинокомпанию 20th Century Fox в провале фильма (сборы составили $168 млн при 120-миллионном бюджете) — мол, продюсеры перемонтировали материал без его участия.



Летом 2017-го Lucasfilm расторгла контракт с Филом Лордом Кристофером Миллером , которые делали фильм о молодом Хане Соло, — по причине неких «творческих разногласий». Впрочем, разногласия действительно были — режиссеры, поставившие «Лего. Фильм» (2014), «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (2009) и две части комедийного боевика «Мачо и ботан» (2012 и 2014) отнеслись к своему герою предельно несерьезно и даже пытались сделать (видимо, по привычке) комедию. Но замену двум комедиантам нашли весьма оперативно: в режиссерское кресло сел Рон Ховард (создатель трилогии фильмов по Дэну Брауну ). Впрочем, студии и нужно было торопиться — выход сольного проекта про космического авантюриста намечен на май 2018-го, а к моменту увольнения Лорда и Миллера была отснята большая часть материала.

Слухи про то, что Lucasfilm собирается расстаться и с Треворроу, ходили с июня этого года. Но в данном случае расставание, наверное, пройдет легче — ведь даже сценарий не написан, а окончательное решение по сюжетной линии, видимо, будет приниматься после премьеры восьмого эпизода, который, напомним, выходит в этом декабре.