Новые приключения «Матильды»: все горит и отменяется

Cкандал с фильмом «Матильда» перешел в плоскость решительных действий: у офиса Константина Добрынина , адвоката режиссера Алексея Учителя , были сожжены машины. На этом фоне кинотеатр «Иллюзион» отменил единственный московский показ фильма «по техническим причинам».

Утром в понедельник, 11 сентября, неизвестные подожгли две машины у московского офиса коллегии адвокатов «Pen&Paper», в которой работает Константин Добрынин, адвокат режиссера Алексея Учителя. На месте поджога были разбросаны флаеры с надписью «За Матильду гореть». Фото с места происшествия опубликовал в своем блоге на Facebook сам Добрынин.



«Пока Поклонская рассказывает всем о каких то исках родственников святого царя и пытается запретить фильм, её сторонники продолжают кидать коктейли Молотова и жечь, — написал адвокат. — Причем происходит все это синхронно.



Сегодня они показали Москве и москвичам свое лицо и пришли к нашему офису. В 5.30 утра. С добрым утром, страна».





По факту поджога столичная полиция начала проверку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Москве. По данным московского главка МЧС, в Староконюшенном переулке горели две машины, общая площадь возгорания составила около 8 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента не было.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «Интерфаксу» поджог «экстремистскими проявлениями», которые, по его мнению, «не могут не подлежать самому суровому осуждению» и лежат в плоскости правоохранительных органов -.

На фоне сообщений о подждоге поступило сообщение об отмене единственного в Москве предварительного показа «Матильда», билеты на который были довольно быстро раскуплены на прошлой неделе.





Этот показ проходил безо всякой рекламы и мог быть связан с необходимостью устроить такой прокат для выполнения требований по выдвижению картины на «Оскар» за лучший иностранный фильм. Как пояснили в кинотеатре «Иллюзион», отмена была вызвана исключительно «техническими причинами». Пообщаться с руководством кинотеатра «Газете.Ru» не удалось — по словам представителя площадки, все руководство в понедельник «уехало в Госфильмофонд», которому подчинен «Иллюзион».

Правда, запланированный на понедельник показ «Матильды» во Владивостоке, в рамках фестиваля «Меридианы Тихого», все же состоялся — но, как сообщает РИА «Новости», с «беспрецедентным уровнем безопасности».



«Матильда» и огонь



Это не первый случай поджога в отношении объектов, так или иначе связанных с фильмом об отношениях Николая II Матильды Кшесинской до его коронации на царство в Российской империи. Неделю назад неизвестный — что характерно, тоже ранним утром — въехал на груженом газовыми баллонами и канистрами с бензином автомобиле в здание кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, после чего поджег кинотеатр. Задержанный Денис Мурашев, по данным следствия, накануне своего поступка посещал службу в храме «Спаса-на-крови» (построен в Екатеринбурге на месте расстрела царской семьи). А в понедельник, по его собственному признанию, решил поехать в кино.

В кинотеатре в этот день шел Уральский кинофестиваль. Как рассказал «Газете.Ru» его программный директор Валерий Кичин, из задымленного кинотеатра было выведено пять человек, среди них — охрана кинотеатра.



Кичин отметил, что показа даже фрагментов фильма «Матильда» на фестивале не планировалось, и мотивы нападавшего ему неизвестны.



А в ночь на 31 августа было совершено нападение на студию «Лендок» на набережной Крюкова канала, где находится офис кинокомпании Алексея Учителя «ТПО „Рок“. При совершении преступления — нападавшие использовали бутылки с зажигательной смесью — пострадало здание петербургского памятника архитектуры, доходного дома Веге, где располагается „Лендок“.



Напомним, что в феврале, а также в августе 2017 года от имени „Христианское государство — Святая Русь“ проведена рассылка писем, в которых кинодистрибьюторам, кинопрокатным компаниям и кинотеатрам угрожали поджогами в случае, если те не откажутся прокатывать или распространять „Матильду“.



»Матильда» и протест

Протест против картины Учителя начался летом 2016 года, вскоре после премьеры первого трейлера.



Активисты различных общественных организаций указывали на то, что в фильме будут показаны события, которые показывают последнего российского императора с негативной стороны, а также обвиняли создателей «Матильды» (и в первую очередь — Учителя) в том, что его картина оскорбляет чувства верующих. Напомним, что Николай II и его семья прославлены как «страстотерпцы в сонме новомучеников и исповедников Российских».





Осенью 2016 года к голосу протестующих присоединилась и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская , ставшая депутатом Госдумы 7-го созыва.



Последовали многочисленные депутатские запросы в правоохранительные органы (прежде всего — в прокуратуру ), проводились проверки на студии Учителя «ТПО „Рок“, которая делала „Матильду“, а адвокат режиссера подавал жалобу на противоправные действия Поклонской в думский комитет по этике. Впрочем, в комитете не стали применять санкции к своей коллеге, а спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что как депутат, Поклонская имеет право подавать запросы на любую интересующую ее тему.

Тогда же начали действовать и активисты различных православных (или называющих себя таковыми) организаций.



Был проведен сбор подписей за запрет проката „Матильды“ (по данным Поклонской, обращение подписали более 100 тысяч человек). Кроме того, в начале 2017-го некая организация „Христианское государство — Святая Русь“ написала директорам части кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма, обещая, что в противном случае „кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди“.



Заявление Алексея Учителя в прокуратуру по поводу этих угроз осталось без удовлетворения.



»Матильда» и Поклонская

Наталья Поклонская, которая и не скрывает промонархических взглядов, старается дистанцироваться от экстремистских выпадов против фильма. В основном ее протест против «Матильды» является «бумажным». Так, она сообщила в своем блоге «ВКонтакте», что направила в следственные органы информацию о наличии «сомнительных схем финансирования» фильма, высказав убеждение, что «схема финансирования фильма, под который выделены 280 миллионов рублей из государственного бюджета, должна быть понятной и прозрачной». Позже Поклонская объявила, что является истцом по доверенности в иске о защите чести и достоинстве Святой Царской Семьи; ответчиком в этом деле является Алексей Учитель. Правда, как сообщает «Фонтанка», Октябрьский суд Петербурга решил не рассматривать этот иск, которая подала 91-летняя гражданка Канады, супруга племянника Николая Второго Ольга Куликовская-Романова — в заявлении судья нашел недостатки, которые необходимо устранить, и оставил иск без движения.



Что касается последних событий вокруг «Матильды», то Поклонская призвала детально расследовать все инциденты, связанные с поджогами.



«Обращаюсь к правоохранительным органам с призывом тщательнейшим образом расследовать случившийся инцидент с прожогом машины у офиса г-на Добрынина», — написала она, добавив, что следствию надо оценить, кому выгодны эти происшествия. — «Не слишком ли прямолинейными и навязчивыми становятся попытки выставить себя на всеобщее обозрение жертвой неких мифических православных радикалов?»



А единственной формой протеста против «Матильды» Поклонская назвала «только молитву».

