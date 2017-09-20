За «Матильду» ответят все



Лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин задержан 20 сентября в связи с его призывами сжигать кинотеатры. Об этом «Газете.Ru» сказал информированный источник, близкий правоохранительным органам.

Позже стало известно, что запрос в МВД и Генпрокуратуру о проверке Калинина на экстремизм был отправлен депутатом Госдумы Натальей Поклонской.



«Как раз по моему депутатскому запросу на имя министра внутренних дел и генерального прокурора о принятии мер уголовно-процессуального характера к лицам радикально настроенным, с признаками экстремизма (в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и прочее), приняты решения, оценку которым уполномочен давать надзорный орган», — приводит слова Поклонской ее пресс-служба.



Напомним, 11 сентября адвокат режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя Константин Добрынин написал на своей странице в фейсбуке, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке. На фотографиях, прикрепленных к записи, видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано «За Матильду гореть». Полиция по факту возгорания автомобилей Honda и Mercedes возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.







15 сентября Добрынин направил заявление на имя главы ФСБ Александра Бортникова , в котором пожаловался на высказывания Калинина. В заявлении, в частности, говорится, что в тексте интервью последнего содержатся высказывания, оправдывающие применение насилия, уничтожение имущества для достижения цели, которую Калинин и члены его движения считают единственно верной, — запрета «Матильды», построения идеального общества по примеру того, которое якобы существует в Иране. Добрынин также призвал принять меры по предотвращению преступных намерений по причинению ущерба авторам и создателям «Матильды».

Поклонская убеждена «в необходимости усиления мер со стороны правоохранителей, направленных на предупреждение любых проявлений экстремизма».



В то же время депутат потребовала признать экстремистским материалом и фильм «Матильда», из-за которого в буквальном смысле разгорелся спор.



«Отмечу на необходимость принятия мер к признанию сюжета фильма «Матильда» о «блудстве» Святого Угодника Божьего и Государя Российской империи, представленного немецким порноактером, пропагандирующим сатанизм, — экстремистским материалом, который, собственно, и приводит к проявлениям экстремизма со стороны задержанных лиц», — цитирует ее «Комсомольская правда».





Источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу» , что Калинин может быть привлечен к уголовной ответственности за разжигание вражды. «Калинин задержан в Липецкой области, рассматривается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье о разжигании розни или вражды», — сказал собеседник агентства. Его процессуальный кодекс пока не определен.



Также 20 сентября были задержаны еще два члена «Христианского государства»: один тоже в Липецкой области, второй в Москве. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк

Дома у одного из задержанных обнаружены бумажки с надписью «За Матильду гореть», идентичные тем, что были найдены на месте поджога. Также там нашли несколько пятилитровых канистр с, предположительно, горючей смесью.



Имя активиста движения, задержанного в Липецкой области, пока не разглашается. В столице же был задержан Денис Манталуца, член Приднестровской федерации бодибилдинга. По предварительным данным, он является исполнителем поджога у офиса Добрынина. Манталуца участвовал в соревнованиях от московского военно-патриотического клуба «Родина».



В Сети появилось видео, где Манталуца — крепкий бородатый мужчина, одетый в майку с надписью «Русь православная», — рассказывает, как попал в «Христианское государство».



В частности, о Калинине он узнал, когда смотрел в интернете его проповедь (правда, фамилию тот не говорит, называя Калинина «Сашей-христианином»).



«Познакомился на тему веры, сам связался, никто не знакомил. Увиделись в первый раз с ним в Липецкой области, я поехал, познакомился, потом один раз ездил к ним (видимо, имеются в виду члены «Христианского государства» — «Газета.Ru») в гости, они приезжали — я их встречал, виделись здесь (в Москве). Был у них недавно, недели две назад, в сентябре. А они приезжали сюда давно», — рассказал Манталуца. Он также добавил, что никто ничего не собирался поджигать.





Позже задержанные противники «Матильды» признались, что звонили с сообщением о бомбе в кинотеатре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, они рассказали, что позвонили и сообщили о бомбе, якобы находящейся в торговом центре «Черемушки» во Владивостоке. 11 сентября там прошел первый в России показ фильма «Матильда». После звонка кинотеатр эвакуировали.



Фильм «Матильда» повествует о любовных отношениях балерины Матильды Кшесинской с цесаревичем Николаем Александровичем, будущим последним российским императором Николаем II . После появления в 2016 году официального трейлера фильма с любовно-эротическими сценами депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить, не оскорбляет ли картина чувства верующих. Надзорное ведомство признаков преступления в фильме не обнаружило. Не сумели этого сделать и эксперты Центра экспертиз СПбГУ, которые проводили исследование по заказу студии «Рок». Они не нашли ничего оскорбительного ни для Николая II, ни для православных верующих, для которых он является святым. Тем не менее в апреле 2017 года очередная комиссия, на которой настояла Поклонская, рассмотрев текст сценария и два трейлера, усмотрела в фильме навязывание зрителю ложного образа святого Николая II и оскорбление религиозных чувств верующих.

В широкий прокат картина выйдет 26 октября, однако уже сейчас ряд кинотеатров либо жалуется на анонимные угрозы от православных активистов, либо решает отменить все показы в целях безопасности зрителей.