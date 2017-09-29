Матильда понравилась избранным

«Матильда» Алексея Учителя — это яркий, интересный, профессионально снятый художественный фильм, в котором творческий вымысел органично вписан в контекст истории нашей великой страны. Об этом говорится в заявлении думского комитета по культуре, опубликованном на сайте Госдумы. Депутаты — не только члены комитета по культуре — посмотрели картину в рамках специального показа, организованного студией «ТПО „Рок“. Показ прошел вечером в четверг, 28 сентября, в одном из залов „Кинозала ГУМ“.





»Наследник российского престола Николай Александрович, ставший впоследствии последним российским императором Николаем II , показан в фильме с большой любовью и почтением, — сказано в заявлении комитета. — В фильме это сильный, одухотворенный, болеющий за свою страну человек, который безусловно делает выбор между личными интересами и государственным долгом в пользу последнего», — сказано в заявлении.

Депутаты подчеркнули, что в фильме нет никаких материалов, нарушающих российское законодательство, «в том числе законодательство, направленное на защиту нравственности и чувств верующих».



Они также заявили о недопустимости цензуры и нарушения конституционных прав граждан на свободу творчества и на участие в культурной жизни.





Депутаты призвали сделать все, чтобы фильм вышел в широкий прокат. Так, депутат Елена Драпеко заявила журналистам, что фильм поможет «примирить» общество, и призвала россиян его посмотреть.

«Считаем, что широкий кинотеатральный прокат фильма вызовет дополнительный интерес к страницам истории нашей страны», — резюмировали члены комитета по культуре.





Депутат Ярослав Нилов в беседе с «Газетой.Ru» также похвалил картину, а также отметил, что не обнаружил в «Матильде» эпизодов, которые могли бы попасть под закон о защите чувств верующих.

Главный противник «Матильды» депутат Госдумы Наталья Поклонская резко отреагировала на примиряющие высказывания коллег. В своем блоге на Facebook она опубликовала видео, в котором председатель комитета по культуре режиссер Станислав Говорухин заявляет, что сто тысяч подписей под петицией за запрет проката фильма Учителя — слишком мало для 140-миллионной страны, и написала, что и голос этих 100 тысяч тоже услышан.





«Накануне этого «просмотра» депутатами всех фракций было принято решение о направлении повторного коллективного запроса на имя Генерального прокурора России о необходимости реализовать предоставленные законом полномочия по запрету фильма «Матильда», который разжигает рознь на религиозной почве и оскверняет Православные Святыни и религиозные чувства людей», — напомнила Поклонская.



При этом сама Поклонская фильм смотреть отказалась.





В основе фильма Алексея Учителя — история отношений балерины Матильды Кшесинской и наследника престола, будущего императора Николая II.