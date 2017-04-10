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Вышел трейлер фильма о жизни Тупака Шакура
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Вышел трейлер фильма о жизни Тупака Шакура 

Российская Газета 10 апреля 2017
На YouTube появился свежий-новый, вот уж как третий трейлер художественного фильма «Тупак Шакур» (All Eyez on Me) — байопика одного из самых влиятельных артистов в истории рэпа.
Картину-долгострой (начиная с момента запуска проекта вокруг него было много криков и сутяжничества) снял клипмейкер Бенни Бум. Известно, что в ней подробно расскажут о взлете 2Pac и его работе на знаковом лейбле Death Row Records. Не обойдут, естественно, вниманием и пресловутую «войну рэперов» Восточного и Западного побережий США, следствием которой и стало множество трупов. Включая убиение самого героя повествования.
Тупака сыграл дебютант Деметриус Шипп-младший, его мать, скандалистку Афени Шакур, из-за которой, в том числе, картина долго буксовала, — Данай Гурира (Мишонн из «Ходячих мертвецов»). Плюс в одной из ролей отметилась партнерша Гуриры по «Ходячим» Лорен Коэн (играет в сериале Мэгги).
Тупак Шакур, поставленный журналом Rolling Stone на 86 место в списке величайших исполнителей всех времен, был застрелен 7 сентября 1996 года в возрасте 25 лет. Убийц рэпера так и не нашли (предполагается, что заказчик и исполнители после также полегли в рэперских «разборках»).
All Eyez on Me ("Все внимание на меня") — двойной альбом Шакура, изданный в феврале 1996-го и оказавший огромное влияние на развитие жанра. Стартовав на первом месте чарта Billboard 200, за неделю пластинка разошлась в количестве почти шестисот тысяч экземпляров, за два года девятикратно став «платиновой», а к 2014-му — «бриллиантовой» (присуждается за десять миллионов проданных копий).
Съемки ленты уже закончены. Премьера — 16 июня.
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