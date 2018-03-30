Максим Фадеев посвятил песню погибшим в Кемерово

Российский композитор Максим Фадеев сочинил песню «Ангелы», которую посвятил погибшим в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Как сообщает «Экономика сегодня», композиция была написана еще несколько лет назад. Ее Фадеев сочинил для друга, оплакивающего гибель сына. Когда же случилась трагедия в Кемерово, друг попросил Максима Фадеева исполнить эту песню, так как ему она реально помогла пережить утрату.

Композицию Фадеев выложил в своих социальных сетях, подписав: «Песня доступна бесплатно во всех официальных аккаунтах в моих соцсетях. Песни нет и не будет в iTunes и Google Play. Кемерово. Вечная память. 25.03.2018».

Ранее стало известно, что разбор завалов кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» закончен. «На месте пожара завершен разбор завалов и демонтаж металлоконструкций. С помощью мобильного диагностического комплекса „Стрела-П“ проведено определение технического состояния несущих конструкций и дальнейшей пригодности здания к эксплуатации. Согласно акта комиссионной проверки, здание передано администрации Кемеровского городского округа», — сообщили в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошёл в воскресенье, 25 марта. В результате случившегося погибли 64 человека, среди них 41 ребёнок.

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