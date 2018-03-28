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Тулеев выступил с обращением к жителям Кемерово
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Тулеев выступил с обращением к жителям Кемерово 

Деловая газета «Взгляд» 28 марта 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На трагедии в Кемерово пытаются нажиться «определенные силы» и стравить людей, заявил губернатор Кузбасса Аман Тулеев в обращении к жителям региона.
«Уважаемые кузабосовцы, я обращаюсь к вам, потому что время очень трудное, очень тяжелый период мы переживаем. Про трагедию вы все знаете. И вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей. Пытаются на чужом горе нажиться и, соответственно, страшно просто раскачивают ситуацию», — цитирует Тулеева РИА «Новости».
Также в обращении Тулеев заявил, что в дни траура неизвестные сообщили о минировании трех угольных шахт региона, передает ТАСС.
«Шахта «Юбилейная», два раза анонимные звонки: «Шахта заминирована»… Мы обязаны шахтеров поднимать. Мы знаем, что это анонимный звонок, но обязаны. Только подняли, спускаем, только спустили — снова: «Шахта заминирована», — заявил Тулеев.
Аналогичная ситуация, по его словам, имела место с шахтами «Антоновская» и «Полосухинская».
По словам Тулеева, оперативные службы пока не могут отследить откуда производились звонки. Губернатор Кузбасса считает, что анонимы делают это, чтобы озлобить жителей региона.
В среду вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов заявил, что на состоявшемся во вторник многочасовом митинге у стен администрации Кемеровской области якобы было много «подогретой молодежи», пришедшей на «спланированную акцию по дискредитации власти». Отметим, участники протестной акции собравшейся в центре Кемерово после трагедии в ТРК «Зимняя вишня», потребовали отставки Тулеева.
Напомним, прибвывший в регион президент Владимир Путин пообещал наказать всех виновных в трагедии.
По последним данным МЧС, тела всех 64 погибших при пожаре обнаружены, пропавших без вести нет. На городском кладбище Кемерово начались похороны погибших. 28 марта в России объявлен общенациональный траур.
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