Ещё
Подмосковные театры представят тематические спектакли к 9 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подмосковные театры представят тематические спектакли к 9 мая 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Постановки можно увидеть 8 и 9 мая.
Подмосковные театры представят тематические спектакли и концерты ко Дню Победы, сообщает портал «Подмосковье сегодня».
Так, в Московском Губернском театре в Щелкове 9 мая представят музыкально-поэтический спектакль «Поклонимся великим тем годам…».
В Московском областном театре драмы и комедии можно будет увидеть постановку «Альпийская баллада» по повести Василя Быкова.
Зрители Московского областного театра балета «Русский балет» в Красноармейске 8 мая смогут послушать концерт «За полчаса до весны». В Московском областном театре кукол в этот же день представят спектакль «Можно попросить Нину?» по рассказу Кира Булычева.
Вечерняя Москва: последние новости
Балетные школы Москвы и Парижа – Мариусу Петипа Сергей Собянин сообщил, что на фестивале «Московская весна A Cappella» выступают коллективы из 16 стран Три дня музыки под открытым небом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой19
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
10 сериалов, которые смотрят запоем1
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Другое
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
04:20
Как копируют популярные сериалы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение