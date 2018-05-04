Подмосковные театры представят тематические спектакли к 9 мая 

Постановки можно увидеть 8 и 9 мая.
Подмосковные театры представят тематические спектакли и концерты ко Дню Победы, сообщает портал «Подмосковье сегодня».
Так, в Московском Губернском театре в Щелкове 9 мая представят музыкально-поэтический спектакль «Поклонимся великим тем годам…».
В Московском областном театре драмы и комедии можно будет увидеть постановку «Альпийская баллада» по повести Василя Быкова.
Зрители Московского областного театра балета «Русский балет» в Красноармейске 8 мая смогут послушать концерт «За полчаса до весны». В Московском областном театре кукол в этот же день представят спектакль «Можно попросить Нину?» по рассказу Кира Булычева.