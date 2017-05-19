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У Muse вышел первый за два года клип
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У Muse вышел первый за два года клип 

Bazaar.ru 19 мая 2017
Muse наконец-то порадовали своих поклонников новым музыкальным видео, которое больше похоже на фантастический боевик. Британцев не было слышно с момента релиза их последнего альбома — Drones в 2015 году. Тишину нарушила композиция Dig Down. Главная героиня клипа — жестокая блондинка с золотым протезом, вдохновленная призывами Мэттью Беллами «копать глубже», бойко преодолевает своих противников.
Новый альбом музыканты выпускать не планируют, так что Dig Down — отдельный сингл, с помощью которого музыканты напомнили о себе.
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