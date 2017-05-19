У Muse вышел первый за два года клип

Muse наконец-то порадовали своих поклонников новым музыкальным видео, которое больше похоже на фантастический боевик. Британцев не было слышно с момента релиза их последнего альбома — Drones в 2015 году. Тишину нарушила композиция Dig Down. Главная героиня клипа — жестокая блондинка с золотым протезом, вдохновленная призывами Мэттью Беллами «копать глубже», бойко преодолевает своих противников. Новый альбом музыканты выпускать не планируют, так что Dig Down — отдельный сингл, с помощью которого музыканты напомнили о себе.