Опубликована неизданная песня Radiohead

Ведущий BBC Radio 6 Стив Ламак поставил в эфире одну из неизданных песен британской группы Radiohead. Запись передачи доступна на сайте радиостанции.

Трек I Promise был записан в 1996 году, но не вошел ни в один из релизов коллектива. По словам Ламака, запись более 20 лет пролежала в архивах и считалась утерянной. При этом музыканты несколько раз исполняли песню на концертах.

Композиция будет выпущена на пластинке OK NOT OK Сomputer. Альбом станет юбилейным переизданием классического диска OK Computer к его 20-летию.

Помимо I Promise, в новое издание войдут еще две ранее неизданные песни: Lift и Man Of War. Альбом доступен для предзаказа на сайте, релиз намечен на 23 июня.