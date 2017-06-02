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Опубликована неизданная песня Radiohead
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Опубликована неизданная песня Radiohead 

Lenta.ru 2 июня 2017
Ведущий BBC Radio 6 Стив Ламак поставил в эфире одну из неизданных песен британской группы Radiohead. Запись передачи доступна на сайте радиостанции.
Трек I Promise был записан в 1996 году, но не вошел ни в один из релизов коллектива. По словам Ламака, запись более 20 лет пролежала в архивах и считалась утерянной. При этом музыканты несколько раз исполняли песню на концертах.
Композиция будет выпущена на пластинке OK NOT OK Сomputer. Альбом станет юбилейным переизданием классического диска OK Computer к его 20-летию.
Помимо I Promise, в новое издание войдут еще две ранее неизданные песни: Lift и Man Of War. Альбом доступен для предзаказа на сайте, релиз намечен на 23 июня.
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