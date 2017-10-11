Депп и Мэнсон сняли леденящий кровь клип

Совместное видео на песню SAY10 стремительно набирает просмотры в Youtube, несмотря на его жутковатое содержание.





Мэрилин Мэнсон и его близкий друг Джонни Депп записали клип на песню SAY10, который может шокировать даже самых бесстрашных зрителей. Эксцентричные звезды соединили в ролике весь трэш и ужас: кровь, оргию, сексуальные отклонения.

В своем Инстаграме Мэнсон довольно эмоционально прокомментировал клип: «Воздушные шарики сдулись и утонули в тошнотворной луже, не ждите от меня сочувствия. Я здесь, чтобы превратиться в то, в чем меня обвиняют и чем я не являюсь. Обвиняемым сделали меня вы. Мой рот замаскирован под пистолет, и из него раздадутся выстрелы. Не зовите это искусством. Эта комната полна вампиров и музыки. Музыка — моя грязная кровь на ваших лицах». Ролик уже стал фаворитом Youtube, и музыкальные эксперты прочат ему колоссальное количество просмотров: концентрированный кошмар притягивает всеобщее внимание.



Напомним, недавно Мэнсон пострадал на собственном концерте в Нью-Йорке — на него упали декорации. Сейчас ему значительно лучше, он проходит реабилитацию дома.