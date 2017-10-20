«Ленинград» посвятил новый клип Собчак и Путину 

На этой неделе группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, презентовала клип на новую песню «Кандидат», имеющую юмористический политический подтекст.
Премьера сингла состоялась в тот же день, когда и Ксения Собчак публично заявила о том, что будет участвовать в президентской гонке 2018 года на равнее с Владимиром Путиным и другими лидерами партий.
Добавим, что режиссером видео выступила Анна Пармас, уже сотрудничавшая с «Ленинградом». За сутки клип набрал около 3 миллионов просмотров, что достаточно скромный результат для группировки Сергея Шнурова.