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«Ленинград» посвятил новый клип Собчак и Путину
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«Ленинград» посвятил новый клип Собчак и Путину 

Miamusic.ru 20 октября 2017
На этой неделе группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, презентовала клип на новую песню «Кандидат», имеющую юмористический политический подтекст.
Премьера сингла состоялась в тот же день, когда и Ксения Собчак публично заявила о том, что будет участвовать в президентской гонке 2018 года на равнее с Владимиром Путиным и другими лидерами партий.
Добавим, что режиссером видео выступила Анна Пармас, уже сотрудничавшая с «Ленинградом». За сутки клип набрал около 3 миллионов просмотров, что достаточно скромный результат для группировки Сергея Шнурова.
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