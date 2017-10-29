Изнанка славы в новом клипе Тимати

Самые нашумевшие клипы недели: Тимати борется с демонами, а Айза — с бывшим мужем

Рэпер Тимати представил свой новый клип — коллаборацию с Павлом Мурашовым «Демоны». Видео получилось весьма откровенным. В нем Тимати играет самого себя, его одолевают демоны депрессии и усталости от славы. В клипе также снялись экс-супруга рэпера Алена Шишкова и артисты Black Star.

Айза Анохина , она же AZIZA, сняла ответное дисс-видео на своего бывшего мужа рэпера GUF'а, который не так давно записал жесткий рэп в адрес нынешнего супруга Айзы Дмитрия Анохина . Девушка подняла много тем в своем клипе, даже сказала, что запретит видеться Долматову с его сыном Сэмом.

Группа «Время и Стекло» порадовала своих фанатов новым ярким клипом на песню «Тролль». Странные танцы, необычные наряды, хит, который моментально застревает в голове, — все это ты вновь увидишь в этой мощной новинке.

И легендарное возвращение группы Evanescence с песней Imperfection: религиозные мотивы, мрачные съемки и невероятный голос вокалистки. Для фанатов такого жанра это действительно радостное событие.

27-летняя Тейлор Свифт снялась обнаженной в новом клипе …Ready For It?. В свежем видео певица перевоплотилась в киборга и полностью обнажилась. Точнее, на Тейлор, конечно, есть наряд, но он настолько точно повторяет все изгибы ее тела, что создается впечатление полного обнажения певицы. Скорее жми на Play и голосуй в опросе за самый яркий клип этой недели!