Изнанка славы в новом клипе Тимати

Рэпер Тимати представил свой новый клип — коллаборацию с Павлом Мурашовым «Демоны». Видео получилось весьма откровенным. В нем Тимати играет самого себя, его одолевают демоны депрессии и усталости от славы. В клипе также снялись экс-супруга рэпера Алена Шишкова и артисты Black Star.
Айза Анохина, она же AZIZA, сняла ответное дисс-видео на своего бывшего мужа рэпера GUF'а, который не так давно записал жесткий рэп в адрес нынешнего супруга Айзы Дмитрия Анохина. Девушка подняла много тем в своем клипе, даже сказала, что запретит видеться Долматову с его сыном Сэмом.
Группа «Время и Стекло» порадовала своих фанатов новым ярким клипом на песню «Тролль». Странные танцы, необычные наряды, хит, который моментально застревает в голове, — все это ты вновь увидишь в этой мощной новинке.
И легендарное возвращение группы Evanescence с песней Imperfection: религиозные мотивы, мрачные съемки и невероятный голос вокалистки. Для фанатов такого жанра это действительно радостное событие.
27-летняя Тейлор Свифт снялась обнаженной в новом клипе …Ready For It?. В свежем видео певица перевоплотилась в киборга и полностью обнажилась. Точнее, на Тейлор, конечно, есть наряд, но он настолько точно повторяет все изгибы ее тела, что создается впечатление полного обнажения певицы. Скорее жми на Play и голосуй в опросе за самый яркий клип этой недели!
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