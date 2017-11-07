Тина Канделаки собралась на рэп-баттл

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» и телеведущая Тина Канделаки записала унизительный трек на рэпера Млечного и опубликовала ссылку на него на личной страничке в Twitter.

В мире современного хип-хопа подобные музыкальные произведения называются диссами. Сутью дисса является высказывание неуважения в тексте со стороны одного рэпера в адрес другого. В подобных треках практикуется нецензурная речь, брань в сторону неприятеля, иногда угрозы. Часто диссы идут парами (то есть, адресат первого дисса записывает второй его автору) или даже цепочками.

В своем диссе Тина Канделаки рассказывает о неудачной футбольной карьере Вани Млечного и о привычке парня забывать слова, а также высмеивает его манеру читки «по слогам». Телеведущая отмечает, что рэперу нужно быть очень смелым, чтобы с такой скоростью пытаться соревноваться с ней. Как стало известно много лет назад, благодаря телепередаче «Самый умный», соревноваться с Тиной с скоростной «читке» на самом деле очень сложно.

Неизвестно, кто писал текст для дисса Канделаки, но ранее телеведущая сообщала, что ищет телефон рэпера Rickey F.

Дисс Канделаки стал ответом на трек Вани Млечный про нее, который рэпер обнародовал до этого.

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23 октября Канделаки посмотрела рэп-баттл с участием Млечного и Майти Ди, после чего втянулась в беседу с исполнителями в Twitter.

Она поблагодарила Майти Ди за упоминание своей персоны и упрекнула Млечного в том, что он забывает текст.

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Млечный, в свою очередь, откликнулся на оскорбление и вызвал Канделаки на баттл. «Глянул свежий твит. За упоминание, конечно, спасибо, но тараторить с текстом перед глазами может каждый. Го на Версус?» — написал рэпер на своей страничке в социальной сети.

Телеведущая согласилась принять участие в состязании и пообещала доказать, «кто по бумажке, а кто чисто за хайп».

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На своей страничке в соцсети «ВКонтакте» Млечный отметил, что для него это жестокий удар в сердце, ведь в детстве он очень любил передачу «Самый умный» и мечтал оказаться «на этом подиуме перед ней — Тиной».