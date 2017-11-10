Бутусов использует голос Пугачевой

Вячеслав Бутусов рассказал, как вышло, что в композиции "Доктор твоего тела" звучит соло Пугачевой, передает сайт kp.ru.

"Она зашла в студию, где находился пульт. А я был в звукоизолированном "аквариуме", ничего не слышал в наушниках. И вижу, что Алла Борисовна что-то обсуждает со звукорежиссером. Потом они включили громкую связь, Алла Борисовна говорит: "Я хочу тебе дать профессиональный совет. Вот в этом месте можно было бы спеть не так, а вот так…".

А меня подбил кто-то из наших коллег, опытный и прагматичный, что надо попросить Аллу Борисовну, чтобы она спела с нами какую-нибудь песню в этом альбоме. Я передал ей просьбу. Алла Борисовна, видимо, почувствовала, что меня кто-то науськал, и деликатно отказалась: "Я петь не буду. Я просто могу тебе показать, как можно украсить вокал и это сработает на эмоциональном уровне". И прошептала: "Доктор твоего тела".

А звукорежиссер Александр Кальянов взял и записал, пока она мастер-класс экспромтом проводила для меня. И когда мы уже готовили запись к выпуску на пластинке, Александр говорит: "Я записал Аллу Борисовну". Я позвонил Пугачевой, покаялся, что мы сделали пиратскую запись с ее шепотом. И она разрешила его использовать", — рассказал он.