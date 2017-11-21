Тест: хорошо ли вы помните песни 90-х?

Если у вас был кассетный плеер, а по радио вы часами ждали любимую песню, чтобы записать ее на магнитофон, — вы родом из 90-х!

Помните ли вы исполнителей и хиты тех лет? Попробуем проверить.