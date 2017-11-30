Тест: помните ли вы песни 80-х?

Тест: помните ли вы музыку 80-х?

Некоторые хиты прошлых лет настолько прочно врезались в память, что забыть их нет никакой возможности.

Попробуйте пройти тест и узнайте, какие песни 1980-х вы запомнили навсегда. Возможно, результаты вас удивят.