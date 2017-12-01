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Музыкант «превратил» фортепиано в гитару
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Музыкант «превратил» фортепиано в гитару 

РИА Новости 1 декабря 2017
Израильский композитор Рон Минис, сын выходцев из России, показал, как "превратить" фортепиано в гитару и сыграть на нем гитарное соло из песни Hotel California.
Видеоролик, собравший за два дня более 138 тысяч просмотров, он назвал "Когда хочешь играть гитарные соло, как у Eagles, но русские родители заставили тебя учиться играть на фортепиано".
Эффекта, благодаря которому молоточковый клавишный инструмент звучит точь в точь как гитара, Минису удалось добиться с помощью оборудования для усиления и обработки звука и специальных плагинов. Для того, чтобы делать "подтяжки", он использовал миди-клавиатуру.
Пользователи YouTube по достоинству оценили игру музыканта, а также его собаку, которую он успевал гладить, пока играл.
"Как вам удается играть с такой легкостью, да еще и гладить вашу собаку!", — пишет Lucky Penny.
"Можно играть гитарное соло на фортепиано и при этом гладить собаку. Фортепиано круче гитары", — пишет Mezurashii5.
"На слух я бы никогда не понял, что вы нажимаете на клавиши фортепиано", — пишет Jeff Roitero.
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