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Ой, всё: Ольга Бузова уходит со сцены
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Ольга Бузова объявила о завершении карьеры 

Peopletalk 1 декабря 2017
Вчера прошла премия «Нового радио» «Высшая лига»: в Крокусе вручили золотых сирен самым популярным и востребованным российским артистам.
Одной из первых приехала ведущая премии Ольга Бузова и сделала заявление: «Мой родной и любимый зритель, скажите: вы реально хотите, чтобы я прекратила свою сольную карьеру?». И тут зал закричал: «Да!».
«Я, конечно, к такому ответу не была готова. Но, так как я всегда говорю, что мои люди всегда со мной, и слушаюсь, что они говорят… Хорошо. Я согласна. Я прямо сейчас, если вы не просыпаетесь под звуки поцелуев, не открываете мир других мужчин… Прямо сейчас, здесь, я ухожу со сцены. Я заканчиваю свою сольную карьеру. Но я сделаю это только тогда, когда я получу все премии, которые только существуют в России, в Америке. Потому что, как сказали в одном издательстве, я — первый артист, который начал выводить русскую музыку на мировой уровень».
Но это не единственная новость: хоть Оля пока и не завершает карьеру, но вот продюсерский центр все-таки решила сменить. Оказывается, Бузова планирует заключить контракт с Григорием Лепсом.
«Мы на стадии переговоров, скоро узнаете все новости из официальных источников», — заявили его представители. И это очень не нравится руководителям MS Production Майе Сериковой и Александру Никитину, с которыми до недавнего времени сотрудничала певица.
«ПЦ Лепса договорился с О. Бузовой о сотрудничестве… легко с высоты звездности наблюдать за тем, как кто-то копошится внизу, практически в грязи, создавая, рискуя, мучаясь. А вот когда получилось, можно…спуститься вниз и хапнуть готовый продукт. Это ж проще, чем самому что-то придумывать и рисковать», — написал на Facebook Никитин (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).
«Приятно, что «первооткрывателями» больших концертных площадок для нее стали мы. Был успех, а значит, мы все сделали правильно», — добавила Серикова.
К слову, Оля на такие выпадки бывших партнеров внимания не обращает, а уверенно завоевывает всеобщую любовь.
На днях, например, стало известно, что Бузова обогнала Ким Кардашьян по просмотрам Stories, и Юля Савичева по такому поводу посвятила ей пост в Instagram: «Оля Бузова — первая наша соотечественница, которая попала в мировой рейтинг Instagram 2017 по просмотрам Stories. И она единственная в этом рейтинге из России. Когда я увидела около года назад, что Оля начала петь, я, честно вам скажу, отнеслась к этому очень скептически. Я пыталась вслушиваться в ноты, подачу, вокал. Не услышав особых прорывов, я улыбнулась и забыла об услышанном. Пока не увидела ее лайв. Она по-настоящему верит в то, что делает, к тому же, говорят, она страшный трудоголик, как бы и кто не относился к ней лично, её музыке и вокальным данным. Я всегда говорю — будь такой какая ты есть, не притворяйся, люби свое дело и много работай. Зрители и слушатели особенно чувствуют фальшь, их нельзя купить. Оля — очень яркий пример, подтверждающий мои слова. Могу только пожелать ей не останавливаться на достигнутом и продолжать дальше радовать своих слушателей» (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).
Поздравляем Ольгу с очередной победой!
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