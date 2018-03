Лучшие клипы года по версии ПОПКОРНNews

Тейлор Свифт — Look What you Made Me Do Запоминающихся песен в 2017 году было много: большинство из нас за год успело чуть ли не выучить все слова к постоянно звучащей отовсюду Despacito и порадоваться (или нет) камбэку Тейлор Свифт с ее Look What you Made Me Do. В голосовании за лучшее музыкальное видео участвуют клипы Тейлор, Эда Ширана , Селены Гомес, Майли Сайрус и, конечно, Despacito — без него никуда.

На фоне августовского затишья долгожданный камбэк Тейлор Свифт прогремел, как выстрел — а всё благодаря треку Look What you Made Me Do, в котором певица намекнула на свой затянувшийся на несколько лет конфликт с Канье Уэстом. Вслед за песней в конце августа вышел и клип, в котором Тейлор спародировала самые популярные слухи о себе и развила тему своего «перерождения», в одной из сцен клипа примерив образ зомби, вылезающего из могилы.

Эд Ширан — Shape of You Клип Тейлор практически сразу установил рекорд по просмотрам (за первые сутки с момента публикации он набрал более 28 млн просмотров), обогнав клип Адель на песню «Hello», который в 2015 году за 24 часа посмотрели 27,7 миллионов человек.

В самом начале этого года Эд Ширан порадовал поклонников новым клипом на лирическую композицию Shape of You, который оказался популярным настолько, что даже был отмечен на премии MTV Video Music Awards 2017 в номинации «Лучшее поп-видео». К сожалению, награду клип не получил, уступив хиту Fifth Harmony, но зрители музыкальное видео Эда оценили — сейчас у ролика уже под 3 миллиарда (!) просмотров на YouTube. Майли Сайрус — Malibu

Селена Гомес — Bad Liar Помимо Тейлор Свифт, своим своего рода «камбэком» в этом году нас порадовала и Майли Сайрус, которая радикально поменяла стиль своего творчества и вместо провокационных музыкальных видео с откровенными танцами и костюмами выпустила нежную лирическую композицию Malibu, на которую ее вдохновила собственная история любви с Лиамом Хемсвортом . Столь же нежным и светлым получился и клип на песню.

Луис Фонси и Дэдди Янки — Despacito Для Селены Гомес 2017 год получился исключительно насыщенным и изобиловал событиями как позитивного, так и негативного толка. К счастью, уж в творчестве-то у Селены неудач не было: на протяжении года девушка, несмотря на тяжелые испытания в личной жизни, стабильно радовала поклонников новыми хитами, одним из которых стала композиция Bad Liar. Клип на песню примечателен уже хотя бы тем, что в нем Селена примерила четыре совершенно разных образа — в том числе и мужской.

Мы уверены, что Despacito в представлении не нуждается вовсе — в этом году зажигательный хит звучал чуть ли не из каждого утюга, а клип крутили по всем мало-мальски связанным с музыкой каналам. Награды Despacito тоже не обошли стороной — стоит вспомнить хотя бы номинацию на самую престижную музыкальную премию, «Грэмми» 2018. А к октябрю этого года клип на песню Despacito успела посмотреть половина населения Земли (!) — количество просмотров видео перевалило за 4 миллиарда.

Despacito является самым просматриваемым видео в истории YouTube (ранее титул принадлежал клипу «See You Again» Уиза Халифы и Чарли Пута из саундтрека «Форсаж 7» с 3,154 млрд просмотров). Ну а у давно забытого Gangnam Style, для сравнения, «всего» 2,966 миллиарда просмотров.