Linkin Park выпустили клип с участием Беннингтона

На своем официальном канале Linkin Park выпустили клип-тизер «Crawling» с участием Честера.

Видео стало одним из последних живых выступлений Беннингтона. Все кадры были сняты во время концертного тура группы. Видео создано в черном-белом формате, и показывает какой огромной была фанатская любовь к Честеру. По словам режиссера ролика он хотел продемонстрировать, каким не справедливым был уход Честера, как он умел держать зал и петь вместе со всем стадионом.

— Мы посвящаем этот концертный альбом нашему брату Честеру, который вложил сердце и душу в «One», — поделились с журналистами о своем ушедшем фронтмене Linkin Park.

Релиз стал первым официальным видео-промо альбома «One». Пластинка получила шестнадцать композиций и поступит на прилавки декабря. По мнению экспертов, релиз вполне может сдвинуть с первой строчки главного хит-парада Тейлор Свифт с альбомом «Reputation».