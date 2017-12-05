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Linkin Park выпустили клип с участием Беннингтона
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Linkin Park выпустили клип с участием Беннингтона 

Popcake.tv 5 декабря 2017
На своем официальном канале Linkin Park выпустили клип-тизер «Crawling» с участием Честера.
Видео стало одним из последних живых выступлений Беннингтона. Все кадры были сняты во время концертного тура группы. Видео создано в черном-белом формате, и показывает какой огромной была фанатская любовь к Честеру. По словам режиссера ролика он хотел продемонстрировать, каким не справедливым был уход Честера, как он умел держать зал и петь вместе со всем стадионом.
 — Мы посвящаем этот концертный альбом нашему брату Честеру, который вложил сердце и душу в «One», — поделились с журналистами о своем ушедшем фронтмене Linkin Park.
Релиз стал первым официальным видео-промо альбома «One». Пластинка получила шестнадцать композиций и поступит на прилавки декабря. По мнению экспертов, релиз вполне может сдвинуть с первой строчки главного хит-парада Тейлор Свифт с альбомом «Reputation».
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