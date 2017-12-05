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Названы лучшие клипы года
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Названы лучшие клипы года 

Lenta.ru 5 декабря 2017
Издание Pitchfork составило рейтинг из 20 лучших музыкальных клипов 2017 года. Лидером оказалось видео на песню The Gate исландской певицы Бьорк.
Режиссером ролика выступил Эндрю Томас Хуан. В «калейдоскопическом» клипе исполнительница одета в наряды от дизайнера Gucci Алессандро Микеле.
На второй строчке — видео на HUMBLE. Кедрика Ламара, снятое Дейвом Майерсом. Замыкает тройку ролик на трек The Story of O. J. рэпера Джей-Зи.
В список также попали клипы на песни таких артистов, как Charli XCX, Кендрик Ламар, Fever Ray, Kamasi Washington, St. Vincent, Young Thug и King Krule.
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