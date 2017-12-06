Анна Плетнева сняла новогодний клип

Известная певица Анна Плетнева порадовала многотысячную армию своих поклонников новым видеоклипом на песню «Ла-Ла-Лэнд». Ничего общего с оскароносным американским мюзиклом это видео не имеет, но от этого оно не стало менее популярным среди фанатов исполнительницы.

Популярная эстрадная певица и композитор опубликовала в микроблоге несколько кадров из своего нового клипа, заодно показав всем желающим и путь, по которому можно добраться и до самой видеоработы.

Сама бывшая солистка поп-групп «Лицей» и «Винтаж» заверила пользователей социальной сети, что в новой песне на новогоднюю тематику заложена энергия счастья и призвала фанатов создавать самих сказку. «Ведь нам всем так хочется, чтоб «happy end»…Давайте создадим свою сказку здесь и сейчас. Все желания сбываются, особенно в Новый год!»

Конечно же, поклонники певицы тут же принялись высказываться о том, какая хорошая песня, шикарный клип, который можно смотреть чуть ли не вечно, но среди фанатов нашлись и те, кто не оценил творчество Плетневой, а некоторые просто откровенно посмеялись над «Дедами Морозами» в шортах^

«Можно мне, пожалуйста, на Новый год такую снегурочку?»

«Увы… Но в этом раз вообще не зашло. Сделала шаг назад от своего творчества!»

«Анютка, с премьерой! Песня крутая, новогоднее настроение появляется во время прослушивания! В клипе ты очень красивая!»

«Песня хорошая, но опять развлекательная…»

«Очень странный внешний вид у «Дедов Морозов»…»

Кстати, некоторые подписчики посоветовали Анне вернуться в «Винтаж». По их словам, тогда песни и видеоклипы Плетневой нравились им гораздо больше, нежели ее сольное творчество.