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Анна Плетнева сняла новогодний клип
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Анна Плетнева сняла новогодний клип 

Eva.ru 6 декабря 2017
Известная певица Анна Плетнева порадовала многотысячную армию своих поклонников новым видеоклипом на песню «Ла-Ла-Лэнд». Ничего общего с оскароносным американским мюзиклом это видео не имеет, но от этого оно не стало менее популярным среди фанатов исполнительницы.
Популярная эстрадная певица и композитор опубликовала в микроблоге несколько кадров из своего нового клипа, заодно показав всем желающим и путь, по которому можно добраться и до самой видеоработы.
Сама бывшая солистка поп-групп «Лицей» и «Винтаж» заверила пользователей социальной сети, что в новой песне на новогоднюю тематику заложена энергия счастья и призвала фанатов создавать самих сказку. «Ведь нам всем так хочется, чтоб «happy end»…Давайте создадим свою сказку здесь и сейчас. Все желания сбываются, особенно в Новый год!»
Конечно же, поклонники певицы тут же принялись высказываться о том, какая хорошая песня, шикарный клип, который можно смотреть чуть ли не вечно, но среди фанатов нашлись и те, кто не оценил творчество Плетневой, а некоторые просто откровенно посмеялись над «Дедами Морозами» в шортах^
«Можно мне, пожалуйста, на Новый год такую снегурочку?»
«Увы… Но в этом раз вообще не зашло. Сделала шаг назад от своего творчества!»
«Анютка, с премьерой! Песня крутая, новогоднее настроение появляется во время прослушивания! В клипе ты очень красивая!»
«Песня хорошая, но опять развлекательная…»
«Очень странный внешний вид у «Дедов Морозов»…»
Кстати, некоторые подписчики посоветовали Анне вернуться в «Винтаж». По их словам, тогда песни и видеоклипы Плетневой нравились им гораздо больше, нежели ее сольное творчество.
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