Ещё
Луна выпустила новый клип
Далее:
Читайте также:
Ещё

Луна выпустила новый клип 

Собака 8 декабря 2017
Украинская певица Кристина Бардаш, известная под псевдонимом Луна, выпустила новый клип на песню Free Love, которая вошла в ее второй студийный альбом «Остров свободы».
Видео снимали в спортзале с бассейном. В одной из сцен Луна танцует в кроссовках Triple S от Balenciaga — одной из главных модных новинок 2017 года. 17 декабря выступление пройдет в «Космонавте» в Санкт-Петербурге, а 5 апреля 2018 года — в Crocus City Hall в Москве.
Ранее певица выпустила клип на песню «Огонек» — видео, как считают создатели, снято в жанре «красный авангардизм».
Собака: последние новости
Макс Корж выпустил клип на песню «Малиновый закат» VIII Международный фестиваль Дениса Мацуева Как Рудольф Фукс издавал «музыку на костях»: подпольные пластинки на рентгеновских снимках
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской16
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение