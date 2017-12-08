Луна выпустила новый клип

Украинская певица Кристина Бардаш, известная под псевдонимом Луна, выпустила новый клип на песню Free Love, которая вошла в ее второй студийный альбом «Остров свободы».

Видео снимали в спортзале с бассейном. В одной из сцен Луна танцует в кроссовках Triple S от Balenciaga — одной из главных модных новинок 2017 года. 17 декабря выступление пройдет в «Космонавте» в Санкт-Петербурге, а 5 апреля 2018 года — в Crocus City Hall в Москве.

Ранее певица выпустила клип на песню «Огонек» — видео, как считают создатели, снято в жанре «красный авангардизм».