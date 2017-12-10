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Little Big спели про бомбу и Ким Чен Ына
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Little Big спели про бомбу и Ким Чен Ына 

Собака 10 декабря 2017
Группа Little Big сняли клип на песню LollyBomb. Главная роль в нем досталась северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. А также его любви к ядерной бомбе. В видео Ким Чен Ын видит свою любовь на торжественном ужине. После этого у них завязываются отношения: они разговаривают по телефону, делают совместные тату, танцуют и едят в кафе на виду у голодного северокорейского школьника.
После совместный ночи генералы забирают у Ким Чен Ына бомбу на ядерные испытания. Он смотрит на взрыв ракеты со слезами на глазах.
Но любовь лидера Северной Кореи длится недолго. На следующем торжественном ужине он встречает свою новую любовь — другую ракету. Little Big известны своими провокационными видео. Напомним, что в «Собака.ru» делала с ними интервью. А также отслеживали другие премьеры группы. В том числе и совместный трек группы и Tatarka (Иры Смеловой, жены вокалиста Little Big Ильи Прусикина) Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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