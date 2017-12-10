Little Big спели про бомбу и Ким Чен Ына

Группа Little Big сняли клип на песню LollyBomb. Главная роль в нем досталась северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну . А также его любви к ядерной бомбе. В видео Ким Чен Ын видит свою любовь на торжественном ужине. После этого у них завязываются отношения: они разговаривают по телефону, делают совместные тату, танцуют и едят в кафе на виду у голодного северокорейского школьника.

После совместный ночи генералы забирают у Ким Чен Ына бомбу на ядерные испытания. Он смотрит на взрыв ракеты со слезами на глазах.