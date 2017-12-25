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Новый клип «Мураками» на песню «Супермен»
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Новый клип «Мураками» на песню «Супермен» 

Газета.Ru 25 декабря 2017
Съемки проходили в двух городах, а сценарий этого видео появился практически молниеносно, сообщает НСН.
"Клип "Супермен" мы снимали очень неожиданно. Начал его снимать Денис Гусев (он снял нас в Казани, записал, как мы поем). А все остальное мы уже придумывали вместе с Пашей в Нижнем Новгороде. Мы приехали на концерт, Паша пришел туда, и мы с ним сели обсуждать. Это было — будь здоров!
Ну, то есть, эмоционально. У нас было очень мало времени. Мы очень быстро придумали сюжет. И, мне кажется, что у нас получился некий фильм. Фильм со своей историей, со своими плюсами и минусами", — отметила солистка Диляра Вагапова.
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