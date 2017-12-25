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Кендрик Ламар выпустил новый клип
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Кендрик Ламар выпустил новый клип 

Fancy Journal 25 декабря 2017
Американский рэпер Кендрик Ламар выпустил новый клип на композицию «Love» со своей четвертой студийной пластинки «DAMN». Трек музыкант записал совместно с хип-хоп исполнителем Zacari. Режиссёром видео-истории выступил Дэйв Майерс, уже встречавшийся с Ламаром на съемочной площадке клипов на песни «Loyalty» и «Humble». Также на его счету сотрудничество с Рианной, Сиарой, Ники Минаж и Кэти Перри.
Напомним, в ноябре Американская ассоциация звукозаписывающих компаний, отвечающая за вручение премии «Grammy», номинировала 30-летнего Кендрика в 7 категориях. В их числе — «Запись года» (“Humble. ”) и «Альбом года» (“DAMN. ”). Имена победителей будут объявлены 28 января в Нью-Йорке.
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