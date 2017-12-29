Джей Зи снял Бейонсе в новом клипе

Уже долгое время Джей Зи завоевывает прощение Бейонсе с помощью творчества. Он уже признался в изменах в песнях своего последнего альбома 4:44, а теперь даже записал клип на песню о семейных ценностях Family Feud, в котором Бейонсе предстает в роли исповедницы грешника Джей Зи.

В видеотизере, опубликованном рэпером, присутствует и их дочь Блю Айви.

Недавно в интервью одному из телеканалов Джей Зи рассказал, что он работает над новым альбомом вместе с Бейонсе, и музыка стала для них настоящей семейной терапией после кризиса в отношениях.

Ранее в своих песнях об изменах мужа говорила и королева поп-сцены: этим переживаниям посвящен почти весь ее альбом Lemonade.