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Джей Зи снял Бейонсе в новом клипе
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Джей Зи снял Бейонсе в новом клипе 

WMJ.ru 29 декабря 2017
Уже долгое время Джей Зи завоевывает прощение Бейонсе с помощью творчества. Он уже признался в изменах в песнях своего последнего альбома 4:44, а теперь даже записал клип на песню о семейных ценностях Family Feud, в котором Бейонсе предстает в роли исповедницы грешника Джей Зи.
В видеотизере, опубликованном рэпером, присутствует и их дочь Блю Айви.
Недавно в интервью одному из телеканалов Джей Зи рассказал, что он работает над новым альбомом вместе с Бейонсе, и музыка стала для них настоящей семейной терапией после кризиса в отношениях.
Ранее в своих песнях об изменах мужа говорила и королева поп-сцены: этим переживаниям посвящен почти весь ее альбом Lemonade.
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