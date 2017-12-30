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Illumate представил сингл «Признание»
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Illumate представил сингл «Признание» 

Аpelzin.ru 30 декабря 2017
Популярный московский рэпер Illumate aka Meowizzy представил второй трек с грядущего дебютного альбома "Illunois". Новая композиция называется "Признание".
Вслед за релизом трека на iTunes было опубликован видеоклип в его поддержку. Премьера диска ожидается в первой половине будущего года.
Это невероятно искренняя композиция, пронизанная переживаниями и негодованием, в которой артист рассказал о стольких личных аспектах последних месяцев своей жизни, в которых найдут себя многие", — пишет Rhymes.
Ранее исполнитель выпустил трек "Оживить", записанный при участии Black Lego.
Андрей Коновалов (настоящее имя артиста) получил всероссийскую известность в хип-хоп кругах благодаря ярким выступлениям на таких баттл-площадках как SLOVO и VERSUS.
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