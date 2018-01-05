Джастин Тимберлейк выпустил клип

Джастин Тимберлейк пропал с музыкальных радаров почти на 5 лет: его предыдущий альбом The 20/20 Experience вышел в 2013 году. И это не самый большой перерыв в карьере, который он делал. Джастин уже «уходил» в кино, после чего отправился в мировое турне.

FRIDAY… Публикация от Justin Timberlake (@justintimberlake) Янв 2, 2018 at 7:04 PST СМИ давно поговаривали о том, что Тимберлейк готовит новый альбом, а папарацци не раз замечали его на съемках вместе с женой Джессикой Бил (она и правда появилась вместе с сыном Сайласом в промо-ролике к выходу альбома, и, по слухам, будет в одном из клипов). И, наконец, случилось! Пару дней назад в своем Instagram он официально подтвердил релиз новой пластинки Man Of The Woods.

Вышел один из треков Filthy и сразу клип на него. В видео Джастин выступает создателем робота, который развлекает публику.

По словам самого Тимберлейка, на создание музыки его вдохновили жена и сын: «На альбом меня вдохновила моя семья. Это самая личная пластинка из всех, что я делал».