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Джастин Тимберлейк выпустил клип
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Джастин Тимберлейк выпустил клип 

Peopletalk 5 января 2018
Джастин Тимберлейк пропал с музыкальных радаров почти на 5 лет: его предыдущий альбом The 20/20 Experience вышел в 2013 году. И это не самый большой перерыв в карьере, который он делал. Джастин уже «уходил» в кино, после чего отправился в мировое турне.
СМИ давно поговаривали о том, что Тимберлейк готовит новый альбом, а папарацци не раз замечали его на съемках вместе с женой Джессикой Бил (она и правда появилась вместе с сыном Сайласом в промо-ролике к выходу альбома, и, по слухам, будет в одном из клипов). И, наконец, случилось! Пару дней назад в своем Instagram он официально подтвердил релиз новой пластинки Man Of The Woods.

FRIDAY…

Публикация от  Justin Timberlake (@justintimberlake)

Вышел один из треков Filthy и сразу клип на него. В видео Джастин выступает создателем робота, который развлекает публику.
По словам самого Тимберлейка, на создание музыки его вдохновили жена и сын: «На альбом меня вдохновила моя семья. Это самая личная пластинка из всех, что я делал».
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