Бузова и Билан спелись 

Инициатором сотрудничества выступил сам артист, который считает Ольгу революционеркой в «клоаке» российского шоу-бизнеса, более того, любимая песня Билана в исполнении Бузовой «Хит-парад». Дима считает, что Ольга одна из немногих доказывает и показывает, что такое настоящий шоу-бизнес, а не просто эстрада! Так что Бузову вполне можно назвать русской Мадонной и революционеркой.
Запись трека и съемка клипа может состоятся уже в феврале! Кстати, в будущем Оля мечтает записать дуэт с кумиром детства Бритни Спирс.