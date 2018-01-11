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Бузова и Билан спелись
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Бузова и Билан спелись 

Popcake.tv 11 января 2018
Инициатором сотрудничества выступил сам артист, который считает Ольгу революционеркой в «клоаке» российского шоу-бизнеса, более того, любимая песня Билана в исполнении Бузовой «Хит-парад». Дима считает, что Ольга одна из немногих доказывает и показывает, что такое настоящий шоу-бизнес, а не просто эстрада! Так что Бузову вполне можно назвать русской Мадонной и революционеркой.
Запись трека и съемка клипа может состоятся уже в феврале! Кстати, в будущем Оля мечтает записать дуэт с кумиром детства Бритни Спирс.
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