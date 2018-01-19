L'One рассказал о первом американском туре

В России L’One — персона известная, у артиста лейбла Black Star 1,7 млн подписчиков в Instagram, он обладатель премии RU.TV в номинации «Лучший хип-хоп проект» (2017), а его хит «Все танцуют локтями» буквально взорвал танцполы. Настало время двигаться дальше! L’One решил покорить и зарубежных слушателей, и уже 25 января при поддержке концертного агентства Bugz Entertainment стартует его первый американский тур (артист выступит в Нью-Йорке, Филадельфии, Чикаго, Майами, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе). Леван рассказал PEOPLETALK, почему не расстроится зрительному залу в 300 человек и над какими песнями сейчас работает. Что для тебя значит этот тур?

Это, безусловно, мечта. Мечта дать концерты там, где зарождался стиль музыки, в котором я работаю. Ну и, конечно, возможность посмотреть в очередной раз страну. Это то, ради чего я занимаюсь музыкой: путешествовать и изучать, смотреть и удивляться. Как думаешь, как тебя примут в Америке?

Я реально смотрю на все вещи. Это первый тур в США. Если в каждом городе будет по 300–500 человек, буду считать это успехом. В первую очередь жду вдохновения от самой поездки. Ждать ли нам в ближайшее время англоязычные треки?

Конечно, я уже за них взялся, но не всё сразу! (Смеется)

Расписание L’One US TOUR 2018:

JAN 25th — NEW YORK

JAN 26th — PHILADELPHIA

JAN 27th — CHICAGO

JAN 28th — MIAMI

FEB 2nd — SAN FRANCISCO

FEB 3rd — LOS ANGELES