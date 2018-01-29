Российский музыкант получил «Грэмми» 

В Нью-Йорке прошла 60-я церемония вручения "Грэмми" — одной из самых престижных музыкальных премий в мире. Премия присуждается Американской академией звукозаписи с 1959 года. Победитель выбирается путем голосования академиков.
В этом году премии среди пианистов удостоился российский пианист Даниил Трифонов. 26-летний музыкант получил статуэтку за исполнение "Трансцендентных этюдов" Ференца Листа. Он пытался заполучить эту престижную награду уже четырежды, и вот в этом году премия, наконец, нашла его. Он одержал победу в номинации "Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение".