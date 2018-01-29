Российский музыкант получил «Грэмми»

В Нью-Йорке прошла 60-я церемония вручения "Грэмми" — одной из самых престижных музыкальных премий в мире. Премия присуждается Американской академией звукозаписи с 1959 года. Победитель выбирается путем голосования академиков.