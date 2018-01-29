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Макс Фадеев раскрыл таланты внучки Долиной
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Макс Фадеев раскрыл в видео таланты внучки Долиной 

Рамблер 29 января 2018
Фото: instagram.com
Продюсер Максим Фадеев в последнее время все чаще говорит о том, что дети — наше все. На этот раз он пошел дальше и дал простой и лаконичный совет, как правильно их развивать.
«Учите детей музыке! Музыка формирует гармоничное сознание. Музыка учит детей чувствовать и любить! Поверьте мне! Отдайте ваших детей заниматься музыкой!»
— написал он в своем микроблоге и выложил домашнее видео с артистичной Сашей Долиной, внучкой певицы Ларисы Долиной. В ролике Саша исполняет «Песенку о морском дьяволе» из фильма «Человек Амфибия», пританцовывает и активно жестикулирует под стать бодрому настроению песни.
Подписчики продюсера таланты девочки оценили, отметили они также, что Саша, очевидно, девочка с характером.
К слову, малышка иногда выступает на сцене вместе со своей бабушкой.
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