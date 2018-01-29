Макс Фадеев раскрыл таланты внучки Долиной

Макс Фадеев раскрыл в видео таланты внучки Долиной

Продюсер Максим Фадеев в последнее время все чаще говорит о том, что дети — наше все. На этот раз он пошел дальше и дал простой и лаконичный совет, как правильно их развивать.

«Учите детей музыке! Музыка формирует гармоничное сознание. Музыка учит детей чувствовать и любить! Поверьте мне! Отдайте ваших детей заниматься музыкой!»

— написал он в своем микроблоге и выложил домашнее видео с артистичной Сашей Долиной, внучкой певицы Ларисы Долиной. В ролике Саша исполняет «Песенку о морском дьяволе» из фильма «Человек Амфибия», пританцовывает и активно жестикулирует под стать бодрому настроению песни.

Подписчики продюсера таланты девочки оценили, отметили они также, что Саша, очевидно, девочка с характером.

К слову, малышка иногда выступает на сцене вместе со своей бабушкой.